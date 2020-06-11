Подозреваемый в убийстве Джорджа Флойда полицейский вышел на свободу

В то время, как главный обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда Дерек Шовин арестован, еще один из подозреваемых в убийстве мужчины, бывший полицейский Томас Лейн вышел на свободу. За него внесли залог почти миллион долларов, который ранее был объявлен судом. В деле правоохранитель проходит как подстрекатели и пособник в убийстве. Об этом сообщает The New York Post.

Отмечается, что 37-летний Томас Лейн был выпущен из тюрьмы округа Хеннепин около 16:08 в среду. Его следующее появление в суде запланировано на 29 июня.

Томас Лейн, То Тао и Дж Александр Куэнг, были арествоаны и обвиняются как соучастники в убийстве Джорджа Флойда, который умер во время ареста 25 мая.

Автомобиль Флойда пытались задержать по подозрению в использовании фальшивой купюры в продуктовом магазине 25 мая. Флойду приказали отойти от машины. По словам полицейских, он сопротивлялся аресту. У офицеров работали нагрудные камеры, однако их записи изъяли для расследования.

Дерек Шовин, бывший полицейский, который во время ареста давил коленом на шею Флойда почти девять минут, обвиняется в убийстве второй степени и непредумышленном убийстве второй степени.

Как сообщали Українські Новини, на днях стало известно, что убитый Джордж Флойд и обвиняемый полицейский работали в одном ночном клубе и враждовали.