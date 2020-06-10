Коронавирус в Киеве. После резкого падения количество новых инфицированных снова начало расти

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 9 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 57 человек до 3 580, умерших - на 1 человека до 80.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Количество жителей столицы, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 57 человек. Среди них четверо медиков. Один случай за прошедшие сутки летальный. Всего за период пандемии от коронавируса в Киеве умерли 80 человек. На сегодня в Киеве уже 3 580 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Среди заболевших 30 женщин в возрасте от 26 до 78 лет, 23 мужчины от 18 до 72 лет, а также 3 мальчика (1 месяц, 15 и 17 лет) и девочка 15 лет.

В больницы столицы за последние сутки госпитализированы 12 пациентов, другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 60 человек, всего от коронавируса выздоровели 985 жителей столицы.

Кличко отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Подольском (18), Деснянском (10) и Днепровском (9) районах.

Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 91-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Также Минздрав изменил критерии для выписки больных коронавирусом.