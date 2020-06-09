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  • Глобальное потепление сделает лето длиннее, а зимы короче, — климатолог
09 июня 2020, вторник, 21:57 584
Политика 2020-06-09T23:00:02+03:00
Українські Новини
Глобальное потепление сделает лето длиннее, а зимы короче, — климатолог

Глобальное потепление сделает лето длиннее, а зимы короче, — климатолог

Валерия Драгомирова
Глобальное потепление, Климат, изменение климата
Жара. Фото: pixabay
Жара. Фото: pixabay

Анализ тенденций изменений климата показывает, что глобальное потепление приводит к тому, что лето становится длиннее, а зима короче.

Об этом пишет в материале для Washington Post исследователь Университета Аляски, климатолог Брайан Бреттшнайдер, передает BBC Украина

Ученый делится результатами собственного исследования, которые демонстрируют, что количество дней с высокой температурой в течение последних 30 лет увеличились, а с низкой - наоборот.

Бреттшнайдер пришел к такому выводу, анализируя данные тридцатилетних циклов: 1960-1989 и 1990-2019 годов.

Так, в США и Канаде лето теперь продолжается в среднем на неделю дольше.

Закономерность такова - чем ближе к океану, тем дольше держатся высокие температуры. Это вполне логично, учитывая то, что океаны стали существенно теплее последнее время и имеют значительное влияние на климат, отмечает исследователь.

Наблюдается и так называемый "островной эффект городской жары" - температура воздуха в городах и пригородах выше, чем в междугородном пространстве.

Это связано с дорожным покрытием - асфальт и бетон удерживают высокие температуры.

По поводу зимы, то эти изменения еще более заметны, пишет Бреттшнайдер.

Холодные дни в США и Канаде, например, в последние 30 лет продолжаются в среднем на 15 дней меньше, чем в предыдущий тридцатилетний период.

Такие изменения ведут к вполне реальным практическим последствиям.

Новый климат может вызвать засуху в определенных регионах и тянуть за собой увеличение расходов на систему охлаждения в городах.

Как сообщали Українські Новини, из-за глобального потепления в Антарктиде развивается новая экосистема

Кроме того, температура мирового океана растет с рекордной скоростью. 

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