Глобальное потепление сделает лето длиннее, а зимы короче, — климатолог

Анализ тенденций изменений климата показывает, что глобальное потепление приводит к тому, что лето становится длиннее, а зима короче.

Об этом пишет в материале для Washington Post исследователь Университета Аляски, климатолог Брайан Бреттшнайдер, передает BBC Украина.

Ученый делится результатами собственного исследования, которые демонстрируют, что количество дней с высокой температурой в течение последних 30 лет увеличились, а с низкой - наоборот.

Бреттшнайдер пришел к такому выводу, анализируя данные тридцатилетних циклов: 1960-1989 и 1990-2019 годов.

Так, в США и Канаде лето теперь продолжается в среднем на неделю дольше.

Закономерность такова - чем ближе к океану, тем дольше держатся высокие температуры. Это вполне логично, учитывая то, что океаны стали существенно теплее последнее время и имеют значительное влияние на климат, отмечает исследователь.

Наблюдается и так называемый "островной эффект городской жары" - температура воздуха в городах и пригородах выше, чем в междугородном пространстве.

Это связано с дорожным покрытием - асфальт и бетон удерживают высокие температуры.

По поводу зимы, то эти изменения еще более заметны, пишет Бреттшнайдер.

Холодные дни в США и Канаде, например, в последние 30 лет продолжаются в среднем на 15 дней меньше, чем в предыдущий тридцатилетний период.

Такие изменения ведут к вполне реальным практическим последствиям.



Новый климат может вызвать засуху в определенных регионах и тянуть за собой увеличение расходов на систему охлаждения в городах.



Как сообщали Українські Новини, из-за глобального потепления в Антарктиде развивается новая экосистема.



Кроме того, температура мирового океана растет с рекордной скоростью.