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10 июня 2020, среда, 09:47 111 Карта
Общество 2020-06-10T10:45:01+03:00
Українські Новини
Грозы, град и шквалы. Спасатели предупредили о непогоде в западных областях Украины

Грозы, град и шквалы. Спасатели предупредили о непогоде в западных областях Украины

Валерия Драгомирова
Западная Украина, Дожди, Штормовое предупреждение, Град, грозы, Шквалы
Гроза
Гроза

В среду 10 июня, в западных областях Украины ожидаются грозы, местами град, шквалы и значительные дожди. Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українські Новини. 

"По данным Укргидрометцентра, в течение суток 10 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с, местами значительные дожди", - говорится в сообщении. 

Несмотря на дожди, воздух будет достаточно теплый. Днем температура воздуха в западных областях +23 +32 градуса. На остальной территории Украины облачно с прояснениями, температура воздуха местами до +35 градусов.

Прогноз погоды в Украине 10 июня. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды в Украине 10 июня. Карта: Укргидрометцентр


Как сообщали Українські Новини, глобальное потепление сделает лето длиннее, а зимы короче. 

Кроме того, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. Начиная с 8 и по 20 июня днем будет на уровне 26-28 градусов, а с 21 июня до конца месяца еще выше. В августе дожди будут хоть и частыми, но очень скудными. За месяц выпадет не более 15-22 миллиметров. 

Тем временем метеорологическое лето пришло в Киев с трехнедельным опозданием.


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