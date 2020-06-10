Грозы, град и шквалы. Спасатели предупредили о непогоде в западных областях Украины

В среду 10 июня, в западных областях Украины ожидаются грозы, местами град, шквалы и значительные дожди. Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українські Новини.

"По данным Укргидрометцентра, в течение суток 10 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с, местами значительные дожди", - говорится в сообщении.



Несмотря на дожди, воздух будет достаточно теплый. Днем температура воздуха в западных областях +23 +32 градуса. На остальной территории Украины облачно с прояснениями, температура воздуха местами до +35 градусов.

Прогноз погоды в Украине 10 июня. Карта: Укргидрометцентр



Как сообщали Українські Новини, глобальное потепление сделает лето длиннее, а зимы короче.

Кроме того, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. Начиная с 8 и по 20 июня днем будет на уровне 26-28 градусов, а с 21 июня до конца месяца еще выше. В августе дожди будут хоть и частыми, но очень скудными. За месяц выпадет не более 15-22 миллиметров.

Тем временем метеорологическое лето пришло в Киев с трехнедельным опозданием.





