Зеленский хотел назначить Богдана генпрокурором вместо главы Офиса Президента

Президент Владимир Зеленский хотел назначить Андрея Богдана, которого он уволил с должности главы Офиса Президента, генеральным прокурором, а не главой Офиса Президента.

Об этом он сказал в интервью изданию "Украинская правда", передают Українськi Новини.

"Я считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним через главу Офиса. Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать, то, что он говорил, и он должен идти на генпрокурора. Я так считал... Я с самого начала хотел, чтобы он был мощным генеральным прокурором Украины", - сказал Зеленский.

По его мнению, Богдана испортила власть и он начал конфликтовать в команде.

"Поэтому, мне кажется, что я спас его от власти. Я не уверен, что он сейчас также так думает, но это уже его дело", - отметил Зеленский.

Он добавил, что не считает ошибкой назначение Богдана главой Офиса Президента, поскольку на тот момент он был наиболее подходящим человеком.

Зеленский подчеркнул, что на данный момент не общается с Богданом.

Как сообщали Українськi Новини, против Богдана инициируют уголовное дело за жестокое обращение с животными.

Ранее Зеленский рассказал, почему уволил Богдана.