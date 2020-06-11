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11.06.20 11:00 Пресс-конференция нового председателя Госэкоинспекции Андрея Малеваного

11 июня 2020, четверг, 11:16 962
Президент 2020-06-11T11:42:20+03:00
Українські Новини
Зеленский хотел назначить Богдана генпрокурором вместо главы Офиса Президента

Зеленский хотел назначить Богдана генпрокурором вместо главы Офиса Президента

Анна Рудык
ГПУ, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский хотел назначить Андрея Богдана, которого он уволил с должности главы Офиса Президента, генеральным прокурором, а не главой Офиса Президента.

Об этом он сказал в интервью изданию "Украинская правда", передают Українськi Новини.

"Я считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним через главу Офиса. Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать, то, что он говорил, и он должен идти на генпрокурора. Я так считал... Я с самого начала хотел, чтобы он был мощным генеральным прокурором Украины", - сказал Зеленский.

По его мнению, Богдана испортила власть и он начал конфликтовать в команде.

"Поэтому, мне кажется, что я спас его от власти. Я не уверен, что он сейчас также так думает, но это уже его дело", - отметил Зеленский. 

Он добавил, что не считает ошибкой назначение Богдана главой Офиса Президента, поскольку на тот момент он был наиболее подходящим человеком.

Зеленский подчеркнул, что на данный момент не общается с Богданом.

Как сообщали Українськi Новини, против Богдана инициируют уголовное дело за жестокое обращение с животными.

Ранее Зеленский рассказал, почему уволил Богдана.

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Зеленский хотел назначить Богдана генпрокурором вместо главы Офиса Президента
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