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08 марта 2020, воскресенье, 23:28 585
Президент 2020-03-08T23:28:08+02:00
Українські Новини
Зеленский рассказал, почему уволил Богдана

Зеленский рассказал, почему уволил Богдана

Ольга Фандорина
Владимир Зеленский, Увольнение с должности, Андрей Богдан, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что отставка Андрея Богдана с поста главы Офиса президента связана с личными отношениями. Президент уверяет, что увольнение произошло не из-за работы Богдана. Об этом Зеленский заявил в интервью "The Guardian".

Причиной отставки Андрея Богдана с поста главы Офиса президента стали "человеческие отношения".  

"Я не хотел бы комментировать эту историю, потому что мы с Андреем прошли достаточно долгий путь. У меня не было с ним отношений до политики. Мы прошли всю избирательную кампанию, а потом довольно долго работали вместе. Это немного о другом, это о человеческих отношениях", - сказал Зеленский.

Тем временем бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан заявляет, что всю свою заработную плату за время работы у Владимира Зеленского перечислил на благотворительность.

Также Богдану за время работы было начислено 252,4 тыс. гривен зарплаты, и только 46 тыс. гривен зарплаты за ноябрь были депонированы – начислены, но не выплачены.

Как сообщали Українськi Новини, ранее у Зеленского объяснили увольнение Богдана и поблагодарили за работу.

После увольнения Богдан улетел на Сейшелы.

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