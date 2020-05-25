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25 мая 2020, понедельник, 22:21 19
Политика 2020-05-25T22:30:01+03:00
Українські Новини
За козла ответит: против Богдана инициируют уголовное дело за жестокое обращение с животными

За козла ответит: против Богдана инициируют уголовное дело за жестокое обращение с животными

Надежда Комендантова
Уголовное дело, Жестокое обращение с животными, Экс-чиновник, Андрей Богдан

После обнародования видео из Киевского зоопарка, как экс-глава Офиса президента Андрей Богдан без маски пришел в Киевский зоопарк в первый день его открытия и поиграл там с козлом, при этом экс-чиновник с силой таскал за ухо содержащегося в зоопарке козла, а затем нанес ему несколько ударов в область головы, в отношении него было инициировано уголовное производство. Инициаторов возмутило, что 

Об этом сообщил в Facebook адвокат Алексей Шевчук.

По словам юриста, Богдана хотят привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными. Сейчас инициаторы уголовного дела ждут реакции полиции.

Скриншот поста в Facebook адвоката Алексея ШевчукаСкриншот поста в Facebook адвоката Алексея Шевчука

Напомним, 25 мая Богдан в Киевском зоопарке пришел в контактную зону, где схватил за ухо козлика, который выхватил у ребенка стакан с овощами.

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