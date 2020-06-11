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11 июня 2020, четверг, 06:15 55
Lifestyle 2020-06-11T07:30:03+03:00
Українські Новини
Кто сегодня празднует День Ангела и как поздравить

Кто сегодня празднует День Ангела и как поздравить

Ирина Николенко
Народные приметы, День Ангела, какой сегодня праздник, День ангела Марии, Церковные праздники, Православные праздники
День ангела 11 июня. Фото: 1news.com.ua
День ангела 11 июня. Фото: 1news.com.ua

11 июня православные христиане чтят память мученицы Феодосии, а накануне отмечали День Святого Никиты. Українські Новини сделали подборку традиций и приметы в этот день: что можно делать и как предсказать погоду на лето.

По народному календарю 11 июня чествуют память Феодосии. В народе святую называют Колосяницею, потому что с этого времени начинало колоситься рожь и формироваться колос.

Народные приметы

  • Считается, если в это время начинает колоситься рожь, то будет урожай грибов.
  • Если во время цветения наблюдается сухой туман, то это может навредить хлеб.
  • 11 июня день жаркий, то боровиков в лесу не найдешь.
  • Если пчелы активно летят к ульям, то скоро стоит ожидать дождь.
  • Если много пауков, то будет хорошая погода.
  • Если туман утром по воде стелется, то это к ясному солнечному дню.
  • Если ветер весь день дует в одном направлении и до ночи усиливается, то это к дождливой погоде.

День Ангела 11 июня празднуют: Александра, Андрей, Иван, Лука, Мария, Федот, Варнава, Феликс.

День ангела отмечает Александр. Фото: inlviv.in.uaДень ангела отмечает Александр. Фото: inlviv.in.ua

11 июня День ангела празднует Андрей. Фото: osoblyva.com11 июня День ангела празднует Андрей. Фото: osoblyva.com

День ангела празднует Иван. Фото: inlviv.in.uaДень ангела празднует Иван. Фото: inlviv.in.ua

День ангела празднует Мария. Фото: inlviv.in.uaДень ангела празднует Мария. Фото: inlviv.in.ua

Поздравление в картинках. Фото: today.uaПоздравление в картинках. Фото: today.ua

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