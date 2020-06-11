Кто сегодня празднует День Ангела и как поздравить

11 июня православные христиане чтят память мученицы Феодосии, а накануне отмечали День Святого Никиты. Українські Новини сделали подборку традиций и приметы в этот день: что можно делать и как предсказать погоду на лето.

По народному календарю 11 июня чествуют память Феодосии. В народе святую называют Колосяницею, потому что с этого времени начинало колоситься рожь и формироваться колос.

Народные приметы

Считается, если в это время начинает колоситься рожь, то будет урожай грибов.

Если во время цветения наблюдается сухой туман, то это может навредить хлеб.

11 июня день жаркий, то боровиков в лесу не найдешь.

Если пчелы активно летят к ульям, то скоро стоит ожидать дождь.

Если много пауков, то будет хорошая погода.

Если туман утром по воде стелется, то это к ясному солнечному дню.

Если ветер весь день дует в одном направлении и до ночи усиливается, то это к дождливой погоде.

День Ангела 11 июня празднуют: Александра, Андрей, Иван, Лука, Мария, Федот, Варнава, Феликс.

День ангела отмечает Александр. Фото: inlviv.in.ua

11 июня День ангела празднует Андрей. Фото: osoblyva.com

День ангела празднует Иван. Фото: inlviv.in.ua

День ангела празднует Мария. Фото: inlviv.in.ua

Поздравление в картинках. Фото: today.ua

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