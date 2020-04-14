В Украине каждый десятый сотрудник остался без работы из-за карантина, – эксперты

Согласно статистике, около 25 млн человек по всему миру остались без работы из-за пандемии коронавируса. Тем временем, в Украине каждый десятый сотрудник потерял работу, а свои штаты частично или полностью сократили предприниматели, малый и средний бизнес. Об этом свидетельствуют данные исследовательского агентства Info Sapiens, передает издание The page.

Как передает ведомство, под сокращение попали 42% предпринимателей, а 63% бизнеса планирует это сделать из-за продления карантина. В частности, готовится к сокращениям 31% малого бизнеса.

"В марте зарплаты выплачивали в том же объеме, что и раньше. А сейчас задумались над их уменьшением где-то на 20-30%", — рассказывает The Page основатель девелоперской компании KAN Development Игорь Никонов. Он также допускает, что часть сотрудников, возможно, уйдет в отпуск, но не за свой счет.

В то же время бизнесмен добавляет, что сейчас сложно что-то прогнозировать, поскольку каждый день ситуация меняется.

Как поясняет Никонов, в строительной отрасли в целом не стоит ожидать значительных сокращений работников, поскольку этот сегмент бизнеса быстро рос до карантина.

Генеральный директор компании Intertop Ukraine Сергей Бадритдинов заявил, что ни одного человека не уволили, но были сокращены зарплаты работникам в офисах и в магазинах.

По его словам, офисные работники, которые сейчас работают дома, имеют заработок на 30% меньше, но при этом он не конкретизирует, какую зарплату получают в магазинах.

"Во время карантина онлайн-торговля выросла на 30%. Офисные работники принимают заказы, а те, кто работал в магазинах, только упаковывают их", - расказывает он.

Сети кинотеатров "Планета Кино" денег на зарплаты хватит до июня, но если для развлекательной индустрии карантин продлят до июля-августа, тогда работникам придется уйти в отпуск за свой счет, рассказывает совладелец сети Дмитрий Деркач. По его словам, в марте всем работникам выплатили 70% зарплаты, однако в апреле ее сократили до 50%.

Как объясняет партнер консалтинговой компании Odgers Berndtson Алексей Комличенко, сейчас бизнес пытается удержать ключевой персонал, поскольку позже он подорожает.

"Только в сервисных компаниях работу временно не выполняют до 80% работников, тогда как во всех остальных — 10-15%. Все, кто может, пытаются перейти на удаленную работу", — Комличенко.

Он прогнозирует, что в случае продления карантина украинцы будут терять работу и летом. По его словам, увольнять будут поэтапно.

Кроме того, карантин оставит без работы 20% работников спортклубов, поскольку сезон на этот бизнес закончится почти сразу после снятия ограничений, говорит консультант компании Pedersen&Partners Константин Головин.

Beauty-сфера уже не вернет прежних объемов заработка, даже при условии отложенного спроса. "В интернете можно найти людей, которые сейчас предоставляют услуги на дому. 10-15% таких работников не вернутся в салоны, поскольку они будут зарабатывать то же самое дома", — отмечает он.

Работники заведений сферы услуг уже ищут возможность заработать, большинство компаний уменьшили объемы найма, рассказывает руководитель экспертно-аналитического центра сайта по поиску работы HeadHunter Юлия Дрожжина.

Эксперты отмечают, что под удар в основном попали работники сферы туризма, гостеприимства, непродовольственного ритейла, маркетинга и руководители отделов или компаний.

Как сообщали Українські Новини, в США из-за коронавируса без работы остались 3 млн человек.

В то же время в Австрии уровень безработицы увеличился до 12,2%.