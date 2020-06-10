Доллар и евро после обвала начали дорожать. Курс валют на 10 июня

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 июня на 5,29 коп. до 26,7906 UAH/USD, курс покупки повысился на 6,37 коп. до 26,5335 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 7,46 коп. до 29,6697 UAH/EUR, курс продажи повысился на 6,42 коп. до 30,2523 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,5335 26,7906 29,6697 30,2523 3,39 3,91 Максимальный 26,6700 27,1000 30,0000 30,7000 3,79 4,10 Минимальный 26,4200 26,6800 28,9000 29,9500 2,30 3,78

Как сообщали Українські Новини, в мае денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, увеличилась на 1,5% до 519,651 млрд гривен.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 июня, на 4,07 коп. до 26,6412 UAH/USD.