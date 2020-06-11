В Киеве второй день подряд увеличивается количество больных коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 10 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 91 человека до 3 671, умерших - на 4 человека до 84.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Новости сегодня неутешительные. Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 91 человека. Умерли четверо больных. Сегодня в Киеве уже 3 671 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - написал он.

Среди заболевших 55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 28 мужчин от 18 до 85 лет, а также 4 мальчика (от 3 до 7 лет) и 4 девочки (от 4 до 13 лет).

В том числе заболели 5 медиков.

В больницы столицы за последние сутки госпитализированы 10 пациентов, другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 68 человек, всего от коронавируса выздоровели 1 053 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировано в Шевченковском районе - 24, Соломенском и Святошинском - по 12, в Днепровском районе - 10 случаев.

Как сообщали Українські Новини, с начала эпидемии в Украине новый рекорд заболеваемости коронавирусом за сутки.



Ранее Минздрав изменил критерии для выписки больных коронавирусом.