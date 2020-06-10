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10 июня 2020, среда, 20:00 41
Общество 2020-06-10T20:15:01+03:00
Українські Новини
В Центре общественного здоровья рассказали, как кондиционер влияет на распространение коронавируса

В Центре общественного здоровья рассказали, как кондиционер влияет на распространение коронавируса

Елена Новикова
Кондиционер, Коронавирус, коронавирус в Украине, Центр общественного здоровья, Распространение коронавируса, Влияние кондиционера на распространение коронавируса
Кондиционер. Фото: pixabay.com
Кондиционер. Фото: pixabay.com

Использование кондиционеров в летний период не влияет на передачу коронавируса, который в Украине зафиксировали у 28 381 человек, по нескольким причинам. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья.

"Включенные бытовые кондиционеры в летнее время, в условиях их правильного использования, не влияют на риск передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку они не являются системами вентиляции. Принцип их работы в том, что кондиционеры забирают воздух из помещения, охлаждают его и возвращают обратно в то же помещение. Кондиционер не разбавляет воздух закрытых помещений чистым воздухом снаружи", - говорится в нем.

Отмечается, что хотя использование кондиционеров очень часто вызывает ложное ощущение свежего чистого воздуха в помещении, на самом деле в воздухе закрытого помещения постепенно накапливается углекислый газ, химические и биологические загрязнители. Потому проветривание помещений является одной из основных мер профилактики передачи респираторных заболеваний, в частности COVID-19. Используя кондиционер надо не забывать хорошо и часто проветривать помещение.

"Сейчас есть только одно упоминание, что в плохо проветриваемом помещении, с несоблюдением физического дистанцирования, респираторной гигиены и этикета кашля, использование кондиционеров может повлиять на передачу возбудителя COVID-19", - добавили в Центре общественного здоровья.

Однако на данный момент нет оснований считать, что заражение коронавирусом возможно через кондиционер.

Кроме того, подчеркивается, что кондиционер не может стать источником распространения возбудителя COVID-19, потому что для размножения вирусу нужен живой организм-хозяин.

В то же время нужно соблюдать правила эксплуатации бытовых кондиционеров, регулярно проводить их техническое обслуживание, очистку и дезинфекцию.

Как сообщали Українські Новини, вирусолог утверждает, что высокая температура воздуха и ультрафиолет понижают агрессивность передачи коронавируса.

Ранее в Центре общественного здоровья рассказали, какие правила придется соблюдать после карантина, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

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