Кабмину Шмыгаля сегодня исполнилось 100 дней: что успели сделать

4 марта Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука, которая повлекла за собой отставку всего правительства.

Сегодня, 11 июня, исполняется 100 дней с момента назначения Верховной Радой премьер-министром вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает заслугой Кабинета Министров за первые 100 дней работы своевременное обеспечение карантинных мер и поддержку граждан в условиях эпидемии коронавируса.

Об этом он заявил на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Сегодня 99 дней с момента, когда наше правительство начало свою работу, последние 3 месяца были действительно сложными для страны... На нас была возложена значительно большая ответственность, если сравнивать с предыдущим правительством... Первое, самое главное, что мы сделали - это обеспечили своевременные карантинные меры и обеспечили поддержку людей", - сказал он.

Он также отметил, что считает достижением Кабмина построение фундамента для экономического восстановления страны после эпидемии коронавируса.

Как сообщали Українські новини, депутаты Верховной Рады не настроены дать Кабинету Министров премьер-министра Дениса Шмыгаля годичный иммунитет поддержкой программы действий правительства, которую Рада рассмотрит на этой пленарной неделе.

Премьер-министру Шмыгалю помогают 5 штатных и 7 внештатных советников. Кто они.