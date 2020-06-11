подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 июня 2020, четверг, 08:30 19
Кабмин 2020-06-11T08:32:37+03:00
Українські Новини
Кабмину Шмыгаля сегодня исполнилось 100 дней: что успели сделать

Кабмину Шмыгаля сегодня исполнилось 100 дней: что успели сделать

Ольга Фандорина
100 дней, Денис Шмыгаль, Кабмин Шмыгаля, 100 дней работы
100 дней с момента назначения министров Украины.Фото:Twitter/ @Kabmin_UA
100 дней с момента назначения министров Украины.Фото:Twitter/ @Kabmin_UA

4 марта Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука, которая повлекла за собой отставку всего правительства. 

Сегодня, 11 июня, исполняется 100 дней с момента назначения Верховной Радой премьер-министром вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. 

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает заслугой Кабинета Министров за первые 100 дней работы своевременное обеспечение карантинных мер и поддержку граждан в условиях эпидемии коронавируса.

Об этом он заявил на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Сегодня 99 дней с момента, когда наше правительство начало свою работу, последние 3 месяца были действительно сложными для страны... На нас была возложена значительно большая ответственность, если сравнивать с предыдущим правительством... Первое, самое главное, что мы сделали - это обеспечили своевременные карантинные меры и обеспечили поддержку людей", - сказал он.

Он также отметил, что считает достижением Кабмина построение фундамента для экономического восстановления страны после эпидемии коронавируса.

Как сообщали Українські новини, депутаты Верховной Рады не настроены дать Кабинету Министров премьер-министра Дениса Шмыгаля годичный иммунитет поддержкой программы действий правительства, которую Рада рассмотрит на этой пленарной неделе.

Премьер-министру Шмыгалю помогают 5 штатных и 7 внештатных советников. Кто они.

Больше новостей о: 100 дней Денис Шмыгаль Кабмин Шмыгаля 100 дней работы

ГБР намерено еще много раз вызывать Порошенко на допросы
Доллар продолжает падать. Курс валют на 11 июня
Новости
Кабмину Шмыгаля сегодня исполнилось 100 дней: что успели сделать 08:30
На Донбассе оккупанты 14 раз устраивали провокации из запрещенного оружия, ранены два бойца ВСУ 08:30
ГБР намерено еще много раз вызывать Порошенко на допросы 08:22
Порошенко стал подозреваемым. МВФ дал Зеленскому кредит 07:00 Новости дня
Как не отравиться грибами: правила безопасности и первая помощь 06:30
больше новостей
"Укрзализныця" с 12 июня запускает еще один поезд дальнего следования 23:49
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но выше чем в европейских странах 12:52
Условий для путешествий украинцев за границу пока нет, — турагентство 15:58
Приватбанк запустил сервис по снятию наличных на кассе магазина 11:28
Апрельский рейтинг зарплат: кому из силовиков начислили самую большую сумму 12:20 Инфографика
больше новостей
Приватбанк запустил сервис по снятию наличных на кассе магазина 11:28
Украинские власти проигнорировали 100-летие аса-истребителя Ивана Кожедуба 13:59
Венедиктова призналась, что "съест" всю свою финансовую подушку из-за небольшой зарплаты 12:42
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но выше чем в европейских странах 12:52
Порошенко сообщают о подозрении. Скриншот видео ГБР
Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении 17:26
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok