Премьер-министру Шмыгалю помогают 5 штатных и 7 внештатных советников. Кто они

У премьер-министра Дениса Шмыгаля, который за март получил 46 тысяч гривен, есть 5 штатных и 7 внештатных советников.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

"Также информируем, по состоянию на 30.03.2020 штатными советниками премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля являются Губанов Олег Игоревич, Саламаха Тимур Васильевич, Жохова Анна Николаевна, Котлярова Елена Сергеевна, Лугач Ольга Александровна; советниками на общественных началах - Афян Артем Артурович, Гусейнова Тамара Асафивна, Маслов Игорь Александрович, Пода Виктория Витальевна, Сиротинський Тарас Романович, Стефурак Сергей Алексеевич, Щепьяк Андрей Иванович", - говорится в ответе.

Губанов являлся заместителем руководителя патронатной службы бывшего министра аграрной политики Тараса Кутового, а позже советником Шмыгаля, когда тот был на должности вице-премьер-министра.

Саламаха также является советником на общественных началах депутата Верховной Рады от фракции "Слуга Народа" Максима Ткаченко, ранее также являлся советником Шмыгаля.

Жохова работала начальником отдела по вопросам юридического обеспечения межрегионального управления Национального агентства по вопросам государственной службы в Киеве, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

Котлярова была руководителем экспертной группы взаимодействия с институтами Совета Европы директората по вопросам местного самоуправления, территориальной организации власти и административно-территориального устройства Министерства развития общин и территорий.

Лугач была главным специалистом экспертной группы по вопросам мониторинга и контроля деятельности местных государственных администраций директората территориального и местного развития секретариата правительства.

Афян является адвокатом, управляющим партнером компании Juscutum, Сиротинский - руководителем общественного союза "Национальная ассоциация дорожников Украины", экс-заместителем главы правления ЧАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины".

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль допускает ослабление карантинных мер к концу апреля.

До этого премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил инициативу Кабинета Министров уменьшить финансирование жилищных субсидий, которые хотели увеличить во время карантина, на 8,3 млрд гривен их экономией из-за теплой зимы.