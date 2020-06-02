подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 июня 2020, вторник, 05:14 1780
Верховная Рада и партии 2020-06-02T08:15:02+03:00
Українські Новини
На этот неделе Рада рассмотрит программу деятельности правительства и законопроект о "ворах в законе"

На этот неделе Рада рассмотрит программу деятельности правительства и законопроект о "ворах в законе"

Елена Новикова
Верховная Рада, Программа деятельности правительства, Законопроект, Повестка дня, Пленарное заседание, Законопроект о
Верховная Рада
Верховная Рада

Верховная Рада, которая уже работает в режиме очережных пленарных заседаний, 2-5 июня рассмотрит программу деятельности правительства и законопроект №2513 об определении в Уголовном кодексе понятий "вор в законе" и "преступное сообщество".

Об этом председатель Рады Дмитрий Разумков сообщил в ходе согласительного совета парламента в понедельник, передают Українськi Новини.

"У нас на этой неделе вынесены вопросы по борьбе с организованной преступностью, это так называемый закон "о ворах", также вопросы, связанные с программой деятельности правительства. На этой неделе она также будет рассматриваться на пленарном заседании", - сказал он.

Также парламентарии намерены рассмотреть законопроекты, направленные на помощь креативным индустриям.

Кроме этого, Разумков предложил изменить режим работы парламента в пятницу и вместо рубрики "Разное" добавить дополнительное время для оглашения депутатских запросов, так как их на данный момент имеется 273, а без оглашения они не могут быть направлены адресатам.

Как сообщали Українськi Новини, в 1 июня операторам и фотокорреспондентам разрешили находиться в ложе для прессы в Раде.

Кроме того, 21 мая состоялась годовщина роспуска Верховной Рады 8-го созыва.

Больше новостей о: Верховная Рада Программа деятельности правительства Законопроект Повестка дня Пленарное заседание Законопроект о "ворах в законе"

Цены на электроэнергию для населения в этом году п...
Зеленский хочет увеличить штрафы за нарушение зако...
Назначение главы СБУ на 6 лет и приватизация земел...
Сегодня в Раде рассмотрят вопрос выражения недовер...
На этот неделе Рада рассмотрит программу деятельности правительства и законопроект о "ворах в законе"
Доллар продолжает падать. Курс НБУ на вторник
Новости
Украина не будет помогать России решать вопрос с водой в Крыму, — Кулеба 08:13
В мае курс доллара в обменниках продолжил снижаться 07:25
У Зеленского спрятали информацию, как и сколько бюджетных денег съедает государственный канал- пропагандист "Дом" 07:10 Документ
Незаметно наступило лето и третья волна смягчения карантина 07:05 Новости дня
В мае продажи легковых автомобилей в Украине существенно упали 07:00
больше новостей
Летом в Украине повысят пенсии: кого это коснется и на сколько вырастут выплаты 05:30 Инфографика
С 1 июня водителям будут рассылать "письма счастья": где установлены камеры видеофиксации 19:52
КПП
На КПП "Тиса" километровые очереди: авто пограничников сбросили в кювет, пункт пропуска закрыли 15:52
Минирование моста Метро. ФОТО:
Выстрелы, собака и снайперы: появилось видео, как задерживали киевского "минера" 23:12
На этот неделе Рада рассмотрит программу деятельности правительства и законопроект о "ворах в законе" 05:14
больше новостей
В Госрезерве "мыши съели" зерна на 800 млн гривен, - МВД 17:35
Отстраненного из-за стрельбы в Броварах главу полиции Винницкой области повысили 20:03
Сегодня Украина переходит к следующему этапу смягчения карантина. Что изменится 11:39 Инфографика
Снег в Карптах. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
В последний день весны Карпаты засыпало снегом 11:50
Михаил Майман собрался на выборы и обвинил Киву в организации вооруженного нападения 16:57
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok