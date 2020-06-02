На этот неделе Рада рассмотрит программу деятельности правительства и законопроект о "ворах в законе"

Верховная Рада, которая уже работает в режиме очережных пленарных заседаний, 2-5 июня рассмотрит программу деятельности правительства и законопроект №2513 об определении в Уголовном кодексе понятий "вор в законе" и "преступное сообщество".

Об этом председатель Рады Дмитрий Разумков сообщил в ходе согласительного совета парламента в понедельник, передают Українськi Новини.

"У нас на этой неделе вынесены вопросы по борьбе с организованной преступностью, это так называемый закон "о ворах", также вопросы, связанные с программой деятельности правительства. На этой неделе она также будет рассматриваться на пленарном заседании", - сказал он.

Также парламентарии намерены рассмотреть законопроекты, направленные на помощь креативным индустриям.

Кроме этого, Разумков предложил изменить режим работы парламента в пятницу и вместо рубрики "Разное" добавить дополнительное время для оглашения депутатских запросов, так как их на данный момент имеется 273, а без оглашения они не могут быть направлены адресатам.

Как сообщали Українськi Новини, в 1 июня операторам и фотокорреспондентам разрешили находиться в ложе для прессы в Раде.

Кроме того, 21 мая состоялась годовщина роспуска Верховной Рады 8-го созыва.