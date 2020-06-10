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  • Австрия откроет границы с 16 июня для 31 страны Европы. На этот раз и для Италии
10 июня 2020, среда, 21:27 13
Европа 2020-06-10T21:27:36+03:00
Українські Новини
Австрия откроет границы с 16 июня для 31 страны Европы. На этот раз и для Италии

Австрия откроет границы с 16 июня для 31 страны Европы. На этот раз и для Италии

Елизавета Кесельман
Австрия, Европа, открытие границ, Коронавирус в Австрии
Вена, Австрия. Фото: pixabay
Вена, Австрия. Фото: pixabay

В ночь с 15 на 16 июня Австрия снимет ограничения на въезд для 31 страны Европы, в том числе и для Италии. Ранее границы с Италией оставались закрытыми из-за того, что она стала одним из эпицентров пандемии коронавируса. Об этом передает thelocal. 

Как заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг, границы откроют для всех стран ЕС , кроме четырых: Швеции, Великобритании, Испании и Португалии. 

Отмечается, что с 16 июня граница Австрии с Италией снова будет открыта, однако МИД категорически не рекомендует гражданам ездить в Ломбардию, наиболее пострадавшую от коронавируса.

"Советы Министерства иностранных дел по глобальным путешествиям остаются неизменными. Это означает, что если нет необходимости, то следует избегать поездок за границу и проводить отпуск в Австрии", - заявил Шалленберг.

Как сообщали Українські Новини, Польша откроет границы для стран Евросоюза 13 июня. 

Кроме того, Германия окончательно отменит пограничный контроль на следующей неделе. 

Тем временем, в Европейской комиссии призвали Европу открыть внешние границы с 1 июля. 

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