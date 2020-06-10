Польша откроет границы для стран Евросоюза 13 июня

Несмотря на то, что в Польше из-за новых вспышек коронавируса задумываются над тем, чтобы вернуть карантинные ограничения, власти приняли решение с 13 июня открыть внутренние границы со странами Евросоюза. Об этом сообщает RMF24.

Как заявили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, и представитель Еврокомиссии Адальберт Янц, в ночь с 12 на 13 июня Польша отменит контроль на внутренних границах ЕС для жителей стран Шенгенской зоны.

"Начиная с 13 июня Польша отменяет контроль и ограничения на поездки на внутренних границах Шенгена. Такую информацию польские власти передали по электронной почте еврокомиссару по внутренним делам", - заявил Адальберт Янц.

Отмечается, что речь идет о границах с Германией, Литвой, Чехией и Словакией. С этого момента больше не будет обязательного двухнедельного карантина при въезде в Польшу.

Это означает, что поляки с субботы 13 июня смогут свободно путешествовать в те страны Шенгенской зоны, которые откроются для них.

"С 16 июня будут возможны международные рейсы, хотя перевозчики до этих решений должны адаптироваться, и им понадобится, наверное, неделю, две или три на подготовку сетки сообщений", - сказал Моравецкий.

Как сообщали Українські Новини, ранее Польша заявила, что не будет открывать границы в ближайшее время, пока коронавирус окончательно не идет из страны.