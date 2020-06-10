Еврокомиссия рекомендует открыть внешние границы в ЕС с 1 июля

Европейская комиссия, которая призвала Европу открыть внутренние границы до конца июня, рекомендует странам-членам ЕС сообща начать открывать внешние границы с 1 июля. Об этом заявил в среду глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает France24.

Как отмечает ведомство, Боррель заявил, что на этой неделе Брюссель предложит план постепенной и частичной отмены запретов, однако решение об ослаблении остается за национальными столичцами.

На прошлые выходные министры внутренних дел 27 государств-членов договорились координировать постепенное восстановление приема туристов из-за пределов Шенгенской зоны, Британии и ЕС.

Но еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила на прошлой неделе, что не все страны согласились с условиями для повторного открытия границ, причем некоторые из них спешат больше других.

Среди таких стран есть Греция, чья экономика сильно зависит от туризма, объявила об открытии границ для ряда стран с 15 июня, в том числе членов ЕС, таких как Австралия, Китай и Южная Корея.

Как сообщали Українські Новини, ранее в ЕС заявили о том, что оставят запрет на въезд для граждан не европейских стран в силе до конца июня.