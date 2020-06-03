С 4 июня Австрия снимет "коронавирусные" ограничения на границах со всеми ближними странами, кроме Италии

Австрия, которая начала послаблять карантин с 14 апреля, заявила о том, что с 4 июня снимет карантинные ограничения для всех ближних стран, кроме Италии. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, передает Reuters. Как передает ведомство, меры, введенные в отношении Италии, связаны с одним из наивысших эпидпорогов смертности и заболеваемости коронавирусом в стране. "Мы отменим все связанные с коронавирусом и здравоохранением проверки на границах семи соседних стран - Германии, Лихтенштейна, Швейцарии, Словакии, Словении, Чехии и Венгрии. Таким образом, мы возвращаемся к докоронавирусной ситуации с этими странами", - заявил на пресс-конференции Шалленберг. "В отношении Италии, к сожалению, показатели пандемии еще не позволяют сделать такой шаг. Я подчеркну - пока", - сказал Шалленберг. Как сообщали Українські Новини, Италия открыла границу для туристов из Евросоюза. Кроме того, Испания может открыть границы для туристов уже в июне. Тем временем, в Бразилии, которая на данный момент занимает второе место по количеству смертности и заболеваемости коронавирусом, начали послабление карантина.