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  • С 4 июня Австрия снимет "коронавирусные" ограничения на границах со всеми ближними странами, кроме Италии
03 июня 2020, среда, 21:46 11
Европа 2020-06-03T21:47:17+03:00
Українські Новини
С 4 июня Австрия снимет "коронавирусные" ограничения на границах со всеми ближними странами, кроме Италии

С 4 июня Австрия снимет "коронавирусные" ограничения на границах со всеми ближними странами, кроме Италии

Елизавета Кесельман
Италия, Австрия, открытие границ, Коронавирус в Австрии, послабление карантина
Вена, Австрия.
Вена, Австрия.

Австрия, которая начала послаблять карантин с 14 апреля, заявила о том, что с 4 июня снимет карантинные ограничения для всех ближних стран, кроме Италии. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, передает Reuters. 

Как передает ведомство, меры, введенные в отношении Италии, связаны с одним из наивысших эпидпорогов смертности и заболеваемости коронавирусом в стране.  

"Мы отменим все связанные с коронавирусом и здравоохранением проверки на границах семи соседних стран - Германии, Лихтенштейна, Швейцарии, Словакии, Словении, Чехии и Венгрии. Таким образом, мы возвращаемся к докоронавирусной ситуации с этими странами", - заявил на пресс-конференции Шалленберг. 

"В отношении Италии, к сожалению, показатели пандемии еще не позволяют сделать такой шаг. Я подчеркну - пока", - сказал Шалленберг.

Как сообщали Українські Новини, Италия открыла границу для туристов из Евросоюза. 

Кроме того, Испания может открыть границы для туристов уже в июне. 

Тем временем, в Бразилии, которая на данный момент занимает второе место по количеству смертности и заболеваемости коронавирусом, начали послабление карантина. 

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