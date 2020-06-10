Доллар вырос в цене. Официальный курс валют на среду

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 июня, на 4,07 коп. до 26,6412 UAH/USD, в то время, как с 29 мая по 5 июня курс продажи наличного долларав обменных пунктах киевских банков после двухнедельного роста понизился до 26,7943 UAH/USD, курс покупки - до 26,5479 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 июня, на 9,48 коп. до 26,6005 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,7637 1 доллар США 26,6412 1 швейцарский франк 27,9229 10 иен 2,4637 10 российских рублей 3,8742 1 евро 30,0872

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 9 июня, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 5 июня до 26,7636 UAH/USD, курс покупки – понизился до 26,4727 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что финансисты прогнозируют, что курс гривны в июне установится на уровне 26-27 UAH/USD.