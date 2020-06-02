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02 июня 2020, вторник, 07:25 138
Экономика 2020-06-02T08:15:01+03:00
Українські Новини
В мае курс доллара в обменниках продолжил снижаться

В мае курс доллара в обменниках продолжил снижаться

Валерия Драгомирова
Доллар, курс доллара, Киевские обменники
Доллар
Доллар

В мае курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 17,12 коп. до 27,0390 UAH/USD, курс покупки понизился на 8,47 коп. до 26,7708 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 35,04 коп. до 29,3131 UAH/EUR, курс продажи повысился на 31,06 коп. до 29,8879 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро Российский рубль (10)
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний курс на 29 мая 26,7708 27,0390 29,3131 29,8879 3,2400 3,8700
Средний курс на 4 мая 26,8555 27,2102 28,9627 29,5773 3,1200 3,7000
По сравнению с 4 мая -0,0847 -0,1712 0,3504 0,3106 0,1200 0,1700

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Напомним, ранее экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023

Кроме того, финансисты прогнозируют курс гривны 26-27 UAH/USD в июне

Тем временем партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.


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