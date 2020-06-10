"Нефтегаз Украины" отозвал Юрия Витренко из состава Набсовета "Укрнафты"

НАК "Нефтегаз Украины" отозвал Юрия Витренко, который солгал о своей денежной премии, из состава Наблюдательного совета "Укрнафты".

Об этом Українським Новинам сообщил источник на нефтегазовом рынке.

"Сегодня Нефтегаз отозвал Витренко из набсовета "Укрнафты"", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вместо Витренко в состав набсовета "Укрнафты" от НАК назначен директор нефтяного дивизиона Нефтегаза Николай Гавриленко.

Как сообщали Українські Новини, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" намерена уволить исполнительного директора группы компании Юрия Витренко.

Ранее Юрий Витренко обвинил председателя правления "Нефтегаза" Андрея Коболева в некомпетентности и назвал инициатором своего увольнения.

По мнению бывшего главы дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" группы "Нефтегаз" Андрея Фаворова, увольнение Юрия Витренко с должности исполнительного директора Национальной акционерной компании (НАК) "Нефтегаз Украины" связанно с тем, что он уже полтора года был самым деструктивным и токсичным персонажем в компании.