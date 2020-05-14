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14 мая 2020, четверг, 16:32 555
Экономика 2020-05-14T17:00:02+03:00
Українські Новини
Решение перезрело себя на год, – Фаворов об увольнении Витренко

Решение перезрело себя на год, – Фаворов об увольнении Витренко

Павел Твердохлиб
Юрий Витренко, Андрей Фаворов, Нефтегаз Украины
Андрей Фаворов. Фото: oilpoint.com.ua
Андрей Фаворов. Фото: oilpoint.com.ua

Увольнение Юрия Витренко с должности исполнительного директора Национальной акционерной компании (НАК) "Нефтегаз Украины" связанно с тем, что он уже полтора года был самым деструктивным и токсичным персонажем в компании.

Такое мнение выразил бывший-глава дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" группы "Нефтегаз" Андрей Фаворов в комментарии OilPoint.

"Это однозначно правильный шаг со стороны Андрея Коболева. Решение перезрело себя минимум на год", - сказал Фаворов.

По словам экс-топ-менеджера НАКа, Витренко сделал все, чтоб внести деструктив в работу компании.

"Речь об абсурдных "левых" аудитах деятельности Коболева по трансформации системы управления компании, которые выглядели как попытки сместить Коболева с должности, которую он сам хотел занять. Кроме того, он полностью унижал роль компании в делах против "Газпрома" в Стокгольме, говоря о своем большом вкладе, хотя это результат роботы всей команды", - пояснил Фаворов.

По его словам, Витренко ставил свои интересы с точки зрения политической воспринимаемости впереди интересов компании и открыто критиковал руководство НАКа, при этом получая от компании зарплату.

"Он расколол компанию на 2 лагеря, которые противостояли друг другу", - добавил Фаворов.

Так же, по его словам, вклад Витренко в победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже слишком переоценен.

"Он очень любит приписывать себе чужие достижения. Если быть объективным, то НАК нанял юристов, которые имели опыт победы над "Газпромом" в международных арбитражах, и они сделали свое дело. Витренко приписывает это себе, но на самом деле это стандартная базовая работа, за которую платят зарплаты. А ему еще бонус заплатили", - объяснил Фаворов.

"Поэтому не надо преувеличивать его роль. Успех в Стокгольме – не благодаря его усилиям, а несмотря на его усилия", - добавил экс-топ-менеджер НАКа.

Ранее стало известно, что Юрия Витренко решили уволить с должности исполнительного директора НАКа.

Витренко, в свою очередь, обвинил главу правления компании Андрея Коболева в подписании так называемого "кабального" контракта на транзит газа в 2009 году.

Также стало известно, что после увольнения Витренко международными делами НАКа займется экс-замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.

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