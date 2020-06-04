Витренко солгал о размере собственной премии, – Марунич

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич сообщил, что исполнительный директор Национальной акционерной компании (НАК) "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко солгал о размере денежной премии, заявив, что полученная им сумма намного меньше 5 млн долларов.

Об этом Марунич написал в своем блоге на веб-сайте издания "Корреспондент".

Марунич процитировал слова Витренко: "Сумма, которая была в "Зеркале недели" разглашена, она завышена существенно (около 5 млн долларов), она неправильная. Я получил гораздо меньше, чем Коболев, - сказал Витренко в интервью изданию "Бизнес.Цензор". - Я не знаю насчет всех. Я знаю что до меня и членов моей команды, которые непосредственно участвовали в этом процессе. Да, действительно, не были выплачены премии. То есть вторая часть премий, которая была записана в контракте черным по-белому, она не была выплачена. И "Нефтегаз" отказывается это делать".

"В "Нефтегазе" набрали воды в рот и ничего комментировать не стали. Очень жаль. Энергетическая общественность с увлеченностью и попкорном следит, когда же наконец и компания, и Коболев ответят на бесконечный поток обвинений пана Витренко. Впрочем, достать в нашей стране налоговую декларацию в общем и целом не сложно. Как следует из документа Витренко в прошлом году получил 167,9 млн гривен премии от компании (6,7 млн долларов). Эту сумму он вписал в собственную налоговую декларацию, копия которой приведена ниже", - уточнил сопредседатель Фонда энергетических стратегий, опубликовав копию налоговой декларации Витренко с 1-го квартала 2019 года по 1-й квартал 2020 года.

"Не хорошо так, Юрий Юрьевич... На лицо - обман и манипуляция. Да еще и приличному изданию "Бизнес.Цензор". Впрочем, в этом же интервью Витренко отрицал свое отношение к Олегу Диденко и Виталию Волынцу. К деятельность которых по слухам немало вопросов хозяйственного характера. С чего бы это?" - подытожил Марунич.

Как сообщали Українські Новини, 13 мая стало известно, что "Нефтегаз Украины" намерена уволить Витренко. 8 мая главным исполнительным директором "Нефтегаза" стал Отто Ваттерландер.

Также зарплата и премии руководству "Нефтегаза" в 2019 сократились в 2,1 раза. Кроме того, Коболев продолжил возглавлять "Нефтегаз". Кабмин согласовал продление контракта.