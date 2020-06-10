В NASA рассказали, когда ожидать возращения корабля Crew Dragon на Землю

Космический корабль Crew Dragon частной американской компании Илона Маска SpaceX, который запустили 30 мая, вернется на Зелмю в августе. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя администратора по исследованиям в NASA Кен Бауэрсокс, передает Spacenews.

Отмечается, что миссию астронавтов на МКС продлили до августа.

Как объяснил Бауэрсокс, который следит за состоянием космического корабля с момента его запуска, миссию астронавтов решили продлить, так как полет идет по плану и астронавты чувствуют себя хорошо. Изначально планировалось, что корабль вернется на Землю через 2 недели.

"В Crew Dragon все очень хорошо, поэтому мы считаем, что экипажу целесообразно остаться там на месяц-два", - пояснил он.

Бауэрсокс отметил, что дата возвращения Crew Dragon зависит от нескольких факторов, в частности погодных условий в месте приземления корабля.

Как сообщали Українські Новини, изначально исторический запуск корабля Crew Dragon планировался на 27 мая, однако его перенесли на 30 мая. Несмотря на погодные условия, которые грозили срывом , корабль успешно запустили.

Также в NASA рассказали, как прошла первая неделя корабля SpaceX на МКС.