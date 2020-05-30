В США готовятся к запуску SpaceX. Прямая трансляция

Сегодня, 30 мая, частная космическая компания Илона Маска SpaceX планирует повторить попытку запуска астронавтов NASA в космос. Запуск должен был состояться в среду, но его отменили за 17 минут до взлета, из-за неблагоприятных погодных условий.

Сегодня запуск должен состояться в 3:22 дня по Вашингтону (22:22 по Киеву), пишет "Голос Америки".

Этот запуск будет историческое значение, ведь, в случае успеха, это будет первая за 9 лет пилотируемая миссия в космос, проведена с территории США после отмены программы шаттлов. До этого американские астронавты пользовались услугами российской ракеты "Союз" для доставки на МКС.

Команды NASA и SpaceX планируют воспользоваться окном в 45 секунд после 3:22 дня по Вашингтону для проведения запуска. Falcon 9 имеет взлететь точно в это время, чтобы капсула "Команда Дракона" могла вовремя подлететь к Международной космической станции.

NASA сообщает, что запуск происходит по плану в субботу. Вероятность отмены субботнего запуска - 50%, написал директор NASA Джим Брайденстин в Twitter.

В экспедиции принимают участие опытные астронавты Даг Харли и Боб Бенкен. Их доставит на орбиту капсула "Команда Дракон", спроектированная и изготовленная компанией Илона Маска Space X.

После шести лет исследований, в прошлом году капсулу без команды успешно доставили к Международной космической станции. В этом году планируется, что астронавты подъедут к платформе запуска 39А по территории космического центра NASA на машине Tesla.

Платформа 39А, с которой состоится запуск, известная своей богатой историей, ведь именно с нее запускали миссию Apollo, доставившую первого человека на Луну.

После того, как астронавты займут свои места в капсуле, начнется заправка корабля.

Такой порядок действий является инновационным решением, пишет издание Verge. Ранее во время действия программы шаттл заправка происходила до того, как астронавты занимали свои места, чтобы уменьшить риски. Однако SpaceX смог продемонстрировать американскому космическому агентству NASA высокий уровень безопасности такой процедуры при многих запусках.

Капсула с космонавтами отделится от корабля через 12 минут после запуска.

Президент США Дональд Трамп посещал первую попытку запуска в среду и заявил о своих планах приехать на космодром снова в субботу.

После отделения капсулы, ракета с помощью дрона спустится к Атлантическому океану, а астронавты начнут 19-часовое путешествие по орбите Земли.

Астронавты смогут управлять капсулой вручную перед стыковкой с МКС. Ожидается, что они проведут на Международной космической станции несколько месяцев.

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Как сообщали Україснькі Новини, в среду, 27 мая, в 23:33 по киевскому времени компания Илона Маска SpaceX должен был произойти запуск SpaceX Demonstration Mission 2.