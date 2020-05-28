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  • SpaceX перенесла запуск космического корабля Crew Dragon на 30 мая: когда смотреть трансляцию
28 мая 2020, четверг, 12:03 243
Космос 2020-05-28T14:15:03+03:00
Українські Новини
SpaceX перенесла запуск космического корабля Crew Dragon на 30 мая: когда смотреть трансляцию

SpaceX перенесла запуск космического корабля Crew Dragon на 30 мая: когда смотреть трансляцию

Ирина Николенко
Космос, МКС, SpaceX, Илон Маск, Crew Dragon
Crew Dragon. Фото: Twitter/@SpaceX
Crew Dragon. Фото: Twitter/@SpaceX

После неудачной попытки запуска космического корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию из-за погодных условий, компания SpaceX Илона Маска перенесла запуск на 30 мая. Старт начнется в 22:22 по киевскому времени, передают Українські Новини.

Следующая попытка запуска пилотируемой миссии Crew Demo-2 состоится 30 мая в 22:22 по киевскому времени. В 18:00 начнется онлайн трансляция обратного отсчета. Если запуск будет невозможен, его перенесут на следующий день – 31 мая. Старт в 22:00 по киевскому времени.

27 мая SpaceX планировала впервые запустить людей в космос. До этого компания только доставляла грузы. Запуск состоится с помощью ракеты Falcon 9, сверху которой будет расположена капсула Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Однако, запуск пришлось отложить из-за погодных условий.

В космос отправятся опытные астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Для них это уже третий полет в карьере. Главная цель миссии – доставить астронавтов на борт Международной Космической Станции, где они будут работать вместе с командой станции в течение периода от 30 до 119 дней. Crew Dragon с двумя астронавтами должен вернуться на Землю не позднее, чем 23 сентября 2020.

Раннее Українські Новини сообщали, SpaceX планирует отправить миллион людей на Марс с Земли до 2050 года. NASA планирует установить на Луне самый большой из существующих радиотелескопов.

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