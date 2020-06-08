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08 июня 2020, понедельник, 11:39 501
Космос 2020-06-08T13:15:02+03:00
Українські Новини
В NASA рассказали, как прошла первая неделя корабля SpaceX на МКС

В NASA рассказали, как прошла первая неделя корабля SpaceX на МКС

Елизавета Кесельман
МКС, НАСА, SpaceX, Crew Dragon, Запуск Crew Dragon
Боб Бенкен, Даг Херли и Крис Кэссиди - члены американской команды 63-й экспедиции. Фото: НАСА
Боб Бенкен, Даг Херли и Крис Кэссиди - члены американской команды 63-й экспедиции. Фото: НАСА

30 мая, частная космическая компания Илона Маска SpaceX успешно запустила космический корабль Crew Dragon вместе с экипажем астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). 5 июня завершилась первая рабочая неделя космонавтов, в течение которой они изучили широкий спектр космических явлений. Об этом сообщает NASA.

Как передает ведомство, в пятницу команда во главе с командиром Крисом Кэссиди начали настройку оптического оборудования связи на борту японского лабораторного модуля Кибо. Новое широкополосное оборудование продемонстрирует передачу больших объемов данных от станции к Земле и обратно.

Инженеры по полету на новой станции Даг Херли и Боб Бенкен ознакомились с аптечками, кладовой, системами связи и процедурами безопасности. Они также продолжали исследовать космические пузырьки в микрожидкостях и распаковывали японский корабль пополнения HTV-9, который прибыл на МКС за шесть дней до них.

Бортинженеры Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер продолжили исследования на этой неделе, снимая естественные и искусственные воздействия на Землю и следя за радиационной обстановкой на станции. Они также продолжили осматривать российские модули орбитальной лаборатории.

Отмечается, что Даг Херли и Боб Бенкен будут оставаться на орбите от 30 до 119 суток. Срок их возвращения на Землю и дата завершения испытательного полета Crew Dragon пока не определены.

Как сообщали Українські Новини, первая попытка запуска Crew Dragon не состоялась из-за плохих погоднях условий, и его перенесли на 30 мая. 

Угроза срыва запуска была и 30 мая, однако SpaceX все же удалось запустить на орбиту корабль, который успешно состыковался с МКС 31 мая

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