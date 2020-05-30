Сегодня должен состояться запуск корабля SpaceX. Но его могут отменить, — NASA

Сегодня с космодрома в США должен произойти запуск космического корабля Илона Маска. Но запуск SpaceX Crew Dragon снова может не состояться из-за погодных условий, как это уже было 27 мая.

Об этом сообщил директор Национального космического агентства США (NASA) Джим Брайденстайн в Twitter.

"Пока не принято решение относительно субботнего испытательного полета космического корабль Crew Dragon SpaceX из-за погоды. Переоценку сделают утром", - написал директор NASA.

Американские астронавты уже 31 мая смогут попасть на борт МКС, если состоится запланированный на 30 мая запуск.

Если же 30 мая запуск снова не состоится, старт перенесут на 31 мая в 22:00 по киевскому времени.

Это будет первый пилотируемый испытательный полет частной компании к Международной космической станции (МКС).

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