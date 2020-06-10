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10 червня 2020, середа, 18:32 5
Космос 2020-06-10T20:45:02+03:00
Українські Новини
У NASA розповіли, коли чекати повернення корабля Crew Dragon на Землю

У NASA розповіли, коли чекати повернення корабля Crew Dragon на Землю

Елизавета Кесельман
NASA, SpaceX, Ілон Маск, Crew Dragon
Корабель Crew Dragon Фото: flickr.com/spacex
Корабель Crew Dragon Фото: flickr.com/spacex

Космічний корабель приватної американської компанії Ілона Маска SpaceX Crew Dragon повернеться на Зелмю в серпні після того, як 30 травня відбувся його запуск. Про це повідомив виконуючий обов'язки заступника адміністратора з досліджень у NASA Кен Бауерсокс, передає Spacenews.

Зазначається, що місію астронавтів на МКС продовжили до серпня.

Як пояснив Бауерсокс, який стежить за станом космічного корабля з моменту його запуску, місію астронавтів вирішили продовжити, оскільки політ йде за планом і астронавти почувають себе добре. Спочатку планувалося, що корабель повернеться на Землю через 2 тижні.

"У Crew Dragon все дуже добре, тому ми вважаємо, що екіпажу доцільно залишитися там на місяць-два", - пояснив він.

Бауерсокс зазначив, що дата повернення Crew Dragon залежить від декількох чинників, зокрема погодних умов в місці приземлення корабля.

Як повідомляли Українські Новини, спочатку запуск корабля Crew Dragon планувався на 27 травня, однак його перенесли на 30 травня. Попри погодні умови, корабель успішно запустили.

 

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