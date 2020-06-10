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10 июня 2020, среда, 17:54 142
Экономика 2020-06-10T18:45:02+03:00
Українські Новини
Гривна укрепилась. Курс нацвалюты на межбанке в среду

Гривна укрепилась. Курс нацвалюты на межбанке в среду

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Межбанк, курс гривны на межбанке
Гривна. Фото: bank.gov.ua
Гривна. Фото: bank.gov.ua

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 5 коп. в среду укрепился 7 коп. до 26,58 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,62-26,66 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,62-26,65 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,57-26,60 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 11,96% с 23,74 UAH/USD до 26,58 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 июня на 5,29 коп. до 26,7906 UAH/USD, курс покупки повысился на 6,37 коп. до 26,5335 UAH/USD.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 июня, на 4,07 коп. до 26,6412 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что финансисты прогнозируют, что курс гривны в июне установится на уровне 26-27 UAH/USD.

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