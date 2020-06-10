Гривна укрепилась. Курс нацвалюты на межбанке в среду

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 5 коп. в среду укрепился 7 коп. до 26,58 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,62-26,66 UAH\/USD, затем котировки снизились до 26,62-26,65 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,57-26,60 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 11,96% с 23,74 UAH\/USD до 26,58 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 июня на 5,29 коп. до 26,7906 UAH\/USD, курс покупки повысился на 6,37 коп. до 26,5335 UAH\/USD. Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 июня, на 4,07 коп. до 26,6412 UAH\/USD. Ранее сообщалось о том, что финансисты прогнозируют, что курс гривны в июне установится на уровне 26-27 UAH\/USD.