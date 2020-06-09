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09 июня 2020, вторник, 17:19 64
Экономика 2020-06-09T18:00:02+03:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке снизился после длинных выходных

Курс гривны на межбанке снизился после длинных выходных

Валерия Драгомирова
Курс гривны, Доллар, Межбанк, курс доллара
Гривна
Гривна

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 7 коп. во вторник снизился на 5 коп. до 26,65 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,58-26,62 UAH/USD, затем котировки выросли до 26,63-26,66 UAH/USD и сохранились на том же уровне.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,25% с 23,74 UAH/USD до 26,65 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Кроме того, доллар и евро обвалились в обменниках после праздничных выходных. Курс продажи доллара понизился на 3,07 коп. до 26,7636 UAH/USD, а курс покупки – понизился на 7,52 коп. до 26,4727 UAH/USD.

Также за прошедшую неделю курс доллара в Украине снизился

Тем временем финансисты рассказали о том, что следует ожидать от курса в первый месяц лета.

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