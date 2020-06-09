Курс гривны на межбанке снизился после длинных выходных

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 7 коп. во вторник снизился на 5 коп. до 26,65 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.



По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,58-26,62 UAH/USD, затем котировки выросли до 26,63-26,66 UAH/USD и сохранились на том же уровне.



С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,25% с 23,74 UAH/USD до 26,65 UAH/USD.



Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.



В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



Кроме того, доллар и евро обвалились в обменниках после праздничных выходных. Курс продажи доллара понизился на 3,07 коп. до 26,7636 UAH/USD, а курс покупки – понизился на 7,52 коп. до 26,4727 UAH/USD.



Также за прошедшую неделю курс доллара в Украине снизился.



Тем временем финансисты рассказали о том, что следует ожидать от курса в первый месяц лета.