Следующий транш от МВФ придет в сентябре: сколько денег перечислят Украине

После первого транша от МВФ, одобренного сегодня, Украина ожидает следующее поступление средств от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 700 млн долларов в сентябре.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире телеканала "Украина 24", передают Українські Новини.

"Второй транш до конца этого года еще 1,5 млрд. То есть в августе месяце будут очередные переговоры и в начале сентября ориентировочно 700 млн долларов предусматривается, и дальше есть программа, по которой в 3 этапа мы получим все 5 млрд в течение 18 месяцев", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что не ожидает каких-либо новых условий МВФ для дальнейшего финансирования Украины, так как все условия прописаны в меморандуме: борьба с коррупцией, сбалансированная политика в экономике и бюджетной сфере, параметры дефицита государственного бюджета и инфляция.

Шмыгаль отметил, что после выделения денег от МВФ, Украина ожидает еще 1 млрд евро от Мирового банка и 2 пакета микрофинансовой помощи (4-й и 5-й пакет) от Европейского Союза: 1,2 млрд и 500 млн евро.

Как сообщали Українськi Новини, Украина обязывается усилить процесс отбора судей - об этом говорится в проекте меморандума.

А также:

- Украина выставит на приватизацию ОПЗ, "Центрэнерго", "Президент-Отель" и еще 3 госкомпании.

- Тариф на отопление могут пересматривать ежегодно.

- Украинцев ждет повышение пенсионного возраста.