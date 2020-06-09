Рубль подскочил в начале рабочей недели. Курс российской нацвалюты на 9 июня

В то время, как доллар и евро падают в киевских обменниках, в понедельник, 9 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 5 июня, повысился на 5 копеек и составляет 3,38 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в понедельник повысился на 1 копейку по сравнению с 5 июня и составляет 3,93 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 9 июня:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,4698 26,7377 29,5951 30,1881 3,38 3,93 Максимальный 26,6000 27,1000 29,8500 30,7000 3,78 5,00 Минимальный 26,3000 26,6100 28,9000 29,8900 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 5 июня на 3,07 коп. до 26,7636 UAH/USD, курс покупки – понизился на 7,52 коп. до 26,4727 UAH/USD.

Также финансисты рассказали о том, что следует ожидать от курса в первый месяц лета.

Тем временем экономисты рассказали, с какими рисками может столкнуться украинская экономика для украинской экономики и как изменится курс гривны до 2023.