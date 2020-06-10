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10 июня 2020, среда, 09:14 11 Инфографика
Общество 2020-06-10T09:14:44+03:00
Українські Новини
Сегодня 100 дней обнаружения первого в Украине случая коронавируса

Сегодня 100 дней обнаружения первого в Украине случая коронавируса

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Сегодня 100 дней обнаружения первого в Украине случая заражения коронавирусом. 3 марта 2020 года Covid-19 обнаружили в Черновцах.

Инфицированный - житель Черновцов, который вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, с сегодняшнего дня в Украине разрешают проводить некоторые массовые мероприятия

Кроме того, высокая температура воздуха понижает агрессивность передачи коронавируса

Тем временем количество новых случаев коронавируса в Украине падает пятый день подряд. Всего заболевших Covid-19 в стране - 27 856 человек. Количество умерших - 810, 12 412 пациентов выздоровели.

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