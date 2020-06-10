Киев и еще 6 областей пока что не могут снять карантин

По состоянию на утро 10 июня Киев и 6 областей не соответствуют критериям смягчения карантина и не могут перейти на следующий этап снятия ограничений.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Мы имеем сегодня несколько областей, которые не дотягивают до показателя инцидентности. В частности, это Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области. Это те области, которые с сегодняшнего дня не могут применить очередной этап смягчения карантина", - сказал он.

Ляшко сообщил, что с 10 июня в областях, которые соответствуют утвержденным Кабинетом Министров критериям для смягчения ограничений, разрешено открыть заведения культуры, заведения отдыха (кроме детских заведений отдыха и оздоровления).

Как сообщали Українськi Новини, с сегодняшнего дня пункты пропуска в зоне ООС возобновят работу.

Также с 10 июня в Украине могут возобновить работу баз отдыха.