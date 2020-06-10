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10.06.20 12:00 Круглый стол: "Перспективы онлайн-торговли медикаментами в Украине"

10 июня 2020, среда, 10:46 384
Экономика 2020-06-10T11:15:02+03:00
Українські Новини
На заправках за последний месяц подорожал автогаз, — аналитик

На заправках за последний месяц подорожал автогаз, — аналитик

Валерия Драгомирова
Бензин, Дизтопливо, заправки, Автогаз, Цены на автогаз
Автогаз. Фото: pixabay
Автогаз. Фото: pixabay

С начала мая по 9 июня автогаз подорожал на заправках в среднем на 2,32 грн/л, в том числе за последнюю неделю – на 27 коп./л. При этом оптовые цены выросли на 3,86 грн/л. Такие данные предоставил аналитик Артем Куюн, пишет "Сегодня". 

На прошлой неделе в Украине понемногу начала подниматься стоимость бензинов и дизтоплива, но все равно наиболее активно дорожал сжиженный газ. 

"Мы видим значительный потенциал к подорожанию, который постепенно выбирается. Но имел место ажиотаж среди оптовых покупателей, поэтому темпы роста оказались большими, чем могли бы быть. Затем ситуация стабилизировалась, и на минувшей неделе мы увидели повышение всего на 27 коп./л, т.е. темпы роста цен на автогаз упали за неделю практически втрое", – объяснил Куюн.

Как сообщали Українські Новини, в мае бензин на украинских АЗС продолжил дешеветь, а с начала года цены обвалились почти на 20%. 

Также в начале мая стоимость реализации нефти в апреле упала на 33%.

Тем временем крупнейший в Украине производитель масел остановил производство из-за нового налога Зеленского. 

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