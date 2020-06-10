На заправках за последний месяц подорожал автогаз, — аналитик

С начала мая по 9 июня автогаз подорожал на заправках в среднем на 2,32 грн\/л, в том числе за последнюю неделю – на 27 коп.\/л. При этом оптовые цены выросли на 3,86 грн\/л. Такие данные предоставил аналитик Артем Куюн, пишет "Сегодня". На прошлой неделе в Украине понемногу начала подниматься стоимость бензинов и дизтоплива, но все равно наиболее активно дорожал сжиженный газ. "Мы видим значительный потенциал к подорожанию, который постепенно выбирается. Но имел место ажиотаж среди оптовых покупателей, поэтому темпы роста оказались большими, чем могли бы быть. Затем ситуация стабилизировалась, и на минувшей неделе мы увидели повышение всего на 27 коп.\/л, т.е. темпы роста цен на автогаз упали за неделю практически втрое", – объяснил Куюн.Как сообщали Українські Новини, в мае бензин на украинских АЗС продолжил дешеветь, а с начала года цены обвалились почти на 20%. Также в начале мая стоимость реализации нефти в апреле упала на 33%.Тем временем крупнейший в Украине производитель масел остановил производство из-за нового налога Зеленского.