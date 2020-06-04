подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Крупнейший в Украине производитель масел остановил производство из-за нового налога Зеленского
04 июня 2020, четверг, 16:31 46
Экономика 2020-06-04T16:45:01+03:00
Українські Новини
Крупнейший в Украине производитель масел остановил производство из-за нового налога Зеленского

Крупнейший в Украине производитель масел остановил производство из-за нового налога Зеленского

Григорий Яковенко
Акциз, Масло, Владимир Зеленский, Азмол
Топливо. Фото: from-ua
Топливо. Фото: from-ua

Крупный производитель масел и смазок завод "Азмол" (Бердянск, Запорожская область) и другие производители смазочных материалов остановили производство из-за введенного акциза на базовое масло в размере 213,5 евро/тонна.

Об этом говорится в сообщении "Азмола", передают Українські Новини.

"Принятым законом обложили акцизом сырье для производства отечественными производителями широкого перечня продукции - масел и смазок, в то же время для импорта тех же видов продукции, производимых в других странах, акциз отсутствует! Это неизбежно приведет к окончательной ликвидации всей отечественной отрасли производства масел и смазок в Украине", - говорится в нем.

Отмечается, что введение акциза в сумме 213,5 евро/тонна увеличит стоимость готовой продукции ориентировочно на 47%.

"То есть, нынешняя цена увеличится практически в полтора раза, что существенно повлияет на большой перечень отраслей украинской промышленности, сельского хозяйства, автомобильной, железнодорожной и других отраслей отечественной экономики, что ощутит на себе каждая украинская семья, которая является потребителем продукции украинского производителя", - подчеркнула компания.

"Азмол" и ряд других производителей масел обратились к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой исправить техническую ошибку в законе и исключить базовое масло из группы товаров "топлива жидкие, на основе газойля (дизтопливо), менее 85 об.%, которые, включая расходы, перегоняются при температуре 350°С (по методу ISO 3405, эквивалентному методу ASTM D 86), кроме топлива печного бытового".

Как сообщали Українські Новини, Антимонопльный комитет заявляет, что цены на бензин и дизтопливо должны дальше снижаться.

Больше новостей о: Акциз Масло Владимир Зеленский Азмол

Снижение стоимости отелей и отмена виз: о чем Зеленский договорился с туристическим бизнесом
На Киев надвигается гроза 1 уровня опасности: что делать
Новости
Пациенты больницы Hospital del Mar. Фото: instagram/hospitaldelmar
В Испании врачи лечат больных коронавирусом с помощью "морской терапии" 17:03
Владельцы "евроблях" будут платить штрафы за нарушение ПДД не как все, а при попытке выехать за границу 17:00
Зеленский и еда. Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Зеленский наелся в Каменце-Подольском "самой вкусной в его жизни" грибной юшкой 16:54
У Зеленского не могут объяснить ребрендинг Саакашвили Нацсовета реформ в Офис простых решений 16:39
Крупнейший в Украине производитель масел остановил производство из-за нового налога Зеленского 16:31
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
В Украине "запустились" пригородные электрички: сколько людей перевезли в 1 день лета 17:33
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий в июне 594,8 миллиона гривен 17:30 Инфографика
Почему в украинских магазинах продают импортные овощи по "космическим" ценам, – эксперты 07:02
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
В бюджете не предусмотрено денег для Совета реформ, куда назначили Саакашвили 07:07 Документ
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос 10 июня 13:45 Документ
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
Мышь. Фото: zaknews.in.ua
Мыши с именами и должностями ответят: из-за пропажи зерна из Госрезерва завели уголовное дело 19:26
больше новостей
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос 10 июня
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok