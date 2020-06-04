Крупнейший в Украине производитель масел остановил производство из-за нового налога Зеленского

Крупный производитель масел и смазок завод "Азмол" (Бердянск, Запорожская область) и другие производители смазочных материалов остановили производство из-за введенного акциза на базовое масло в размере 213,5 евро/тонна.

Об этом говорится в сообщении "Азмола", передают Українські Новини.

"Принятым законом обложили акцизом сырье для производства отечественными производителями широкого перечня продукции - масел и смазок, в то же время для импорта тех же видов продукции, производимых в других странах, акциз отсутствует! Это неизбежно приведет к окончательной ликвидации всей отечественной отрасли производства масел и смазок в Украине", - говорится в нем.

Отмечается, что введение акциза в сумме 213,5 евро/тонна увеличит стоимость готовой продукции ориентировочно на 47%.

"То есть, нынешняя цена увеличится практически в полтора раза, что существенно повлияет на большой перечень отраслей украинской промышленности, сельского хозяйства, автомобильной, железнодорожной и других отраслей отечественной экономики, что ощутит на себе каждая украинская семья, которая является потребителем продукции украинского производителя", - подчеркнула компания.

"Азмол" и ряд других производителей масел обратились к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой исправить техническую ошибку в законе и исключить базовое масло из группы товаров "топлива жидкие, на основе газойля (дизтопливо), менее 85 об.%, которые, включая расходы, перегоняются при температуре 350°С (по методу ISO 3405, эквивалентному методу ASTM D 86), кроме топлива печного бытового".

Как сообщали Українські Новини, Антимонопльный комитет заявляет, что цены на бензин и дизтопливо должны дальше снижаться.