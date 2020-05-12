Бензин на украинских АЗС продолжает дешеветь, с начала года цены обвалились почти на 20%, - АМКУ

В апреле 2020 года цена на дизельное топливо и бензин марки А-95 на автозаправочных станциях (АЗС) снизилась на 2 гривны в то время, как цены на бензин в Украине могут упасть до 16 гривен за литр, а на дизтопливо — до 14 гривен.

Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета, передают Українські Новини.

"В течение апреля 2020 года АМКУ зафиксировал снижение розничных цен на бензин А-95 и дизельное топливо до 2 гривен за литр. Благодаря этому средняя стоимость одного литра 95-го бензина с начала года потеряла 5,33 гривны/литр, или 19,5%, а дизтопливо подешевело на 5,41 гривен/литр (-20,2%)", - говорится в нем.

Отмечается, что по состоянию на 8 мая, стоимость бензина А-95 на АЗС составляла от 17,45 гривен/литр до 25,99 гривен/литр, на дизтопливо от 16,7 гривен/литр до 24,99 гривен/литр.

"Мы видим динамику цен на мировых рынках и видим как удешевление доходит до конечного потребителя в Украине. Рынок топлива является одним из ключевых для АМКУ с 2016 года и находится под особым контролем. Поэтому мы и в дальнейшем продолжим следить за ситуацией", - подытожил председатель АМКУ Юрий Терентьев.

Как сообщали Українські Новини, в начале мая стоимость реализации нефти в апреле упала на 33%.

Ранее цена на нефть в США ушла в минус.