На заправках подорожал автогаз: цена приблизилась к 10,50 грн/л

После падения цен на автогаз средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС начала повышаться и по состоянию на 2 июня повысилась еще на 6 коп./л и достигла 10,44, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов "Консалтинговой группы А-95". Об этом сообщает Еnkorr.

2 июня операторы повысили розничные цены в пределах 10–30 коп./л в зависимости от регионов.

Например в Киеве и области WOG, Amic и Mango повысили цены газа на станциях на 10 коп./л, ОККО, Shell и "БРСМ-Нафта" — на 20 коп./л, KLO — на 30 коп./л.

По состоянию на 2 июня соотношение средней цены автогаза к цене бензина А-95 выросло до 47,8%. Напомним, месяц назад оно составляло 37,8%.

Как сообщал enkorr, в течение мая средняя розничная цена газа выросла на 20% или на 1,7 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за месяц повысились аж на 60% или 3,40 грн/л.

По состоянию на 2 июня средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляет 17 330 грн/т или 9,50 грн/л.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 1 на 2 июня, грн/л:

Таблица цен на автогаз. Фото: enkorr.ua

Как сообщали Українські Новини, ранее "Нефтегаз" прекратил закачку европейского газа, когда тот сильно подешевел.