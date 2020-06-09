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09 июня 2020, вторник, 10:10 274
Общество 2020-06-09T10:10:24+03:00
Українські Новини
Количество новых случаев коронавируса падает пятый день подряд

Количество новых случаев коронавируса падает пятый день подряд

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

8 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 394 до 27 856, количество умерших от заболевания - на 13 человек до 810 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев сократилось на 14,9%, количество новых летальных случаев - увеличилось на 44,4%.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 9 июня в Украине 27 856 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 810 летальных, 12 412 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 394 новых случаев, выздоровели 217 человека, умерло 13 человек.

Таким образом, 8 июня показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 394 против 217.

Количество новых случаев заболевания 8 июня составило 1,4% от общего количества заболевших на 7 июня.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (3 729), в Киеве (3 523) и Львовской области (2 211).

В Ривненской области зафиксировано 2 094 случаев коронавирусной инфекции, в Киевской - 1 836 случаев, в Ивано-Франковской области - 1 602 случая, в Закарпатской - 1 425, в Тернопольской и Харьковской - по 1 305, в Винницкой - 1 175, в Волынской - 1 113, в Одесской - 1 010, в Днепропетровской - 971, в Житомирской - 935, в Кировоградской - 562, в Хмельницкой - 518 случаев.

499 случаев выявлено в Запорожской области, 490 случаев - в Черкасской, 309 случаев - в Николаевской, 304 случая - в Черниговской, 274 случая - в Полтавской области, 235 случаев - в Донецкой, 198 случаев - в Сумской, 179 случаев - в Херсонской и 54 случая - в Луганской области.

Как защититься от коронавируса:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ, минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, график смягчения карантина может быть  изменен при серьезном ухудшении эпидситуациии.

Также в Минздраве назвали области, которые не готовы к переходу к следующему этапу смягчения карантина. За выходные их стало больше. 

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