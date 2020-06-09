Жара усилится до +36. Прогноз погоды на 10 июня

10 июня в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +30…+32 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +22…+29 градусов.

В Карпатах дожди, местами сильные дожди, грозы, в отдельных районах град, температура ночью +10…+15 градусов, днем +16…+21 градус.

В Моршине кратковременные дожди, температура ночью +13…+15 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Трускавце кратковременные дожди, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+34 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +29…+35 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +29…+34 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +29…+36 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +29…+31 градус.

9 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +17…+22 градуса, в районе Хорлов +24 градуса, в Днепре возле Киева +17 градусов.

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