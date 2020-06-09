Жара усилится до +36. Прогноз погоды на 10 июня

10 июня в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +30…+32 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, местами шквалы 17-22 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +22…+29 градусов. В Карпатах дожди, местами сильные дожди, грозы, в отдельных районах град, температура ночью +10…+15 градусов, днем +16…+21 градус. В Моршине кратковременные дожди, температура ночью +13…+15 градусов, днем +22…+24 градуса. В Трускавце кратковременные дожди, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов. В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов. На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+34 градуса. В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +29…+35 градусов. На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +29…+34 градуса. На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +29…+36 градусов. В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +29…+31 градус. 9 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +17…+22 градуса, в районе Хорлов +24 градуса, в Днепре возле Киева +17 градусов. Ранее Українські Новини писали, как уберечь себя и близких от экстремальной жары во время летнего сезона. Также засуха уничтожила всходы озимых почти на четверти миллиона гектаров.