"Укрзализныця" с 12 июня запускает еще один поезд дальнего следования

Акционерное общество "Укрзализныця", которое недавно запустила поезда дальнего следования, решило возобновить курсирование поезда "Киев - Шостка" с 12 июня и увеличило периодичность курсирования 4 поездов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци", передают Українськi Новини.

"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на один поезд дальнего следования - № 774/773 "Киев - Шостка", который возобновит курсирование с 12 июня", - говорится в нем.

Указано, что в целом уже можно приобрести проездные документы на 36 поездов дальнего следования.

Также увеличена периодичность курсирования 4 поездов.

Чаще будут курсировать такие поезда: "Киев - Лисичанск", "Днипро - Одесса", "Киев - Бердянск" и "Киев - Покровск".

Эти поезда будут курсировать ежедневно, тогда как ранее курсировали через день.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Согласно сообщению, для возобновления курсирования пассажирских поездов "Укрзализныця" учла рекомендации Министерства здравоохранения.

В одном купе будут находиться не более 2 человек.

"По плацкартным вагонам: в продаже будут присутствовать билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место. Поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усилена обработка постельного белья во время стирки. Проводники каждый час во время рейса проводят уборку: моют санузлы, пол в салоне вагона, протирают поручни, дверные ручки, кнопки и т. д. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. В вагонах размещены рекомендационные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр", - добавлено в сообщении.

Указано, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.

Временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия.

"Кипяток при необходимости будет предоставляться пассажирам в собственную посуду. О дальнейшем возобновлении движения поездов и открытии продажи билетов будет сообщено дополнительно", - добавлено в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, После того, как железнодорожное сообщение в Украине восстановят, в поездах "Укрзализницы" станут чаще мыть вагоны, а от продажи чая и кофе пассажиров откажутся.

Также "Укрзализныця" будет продавать билеты за 90 суток до даты отправления поезда.