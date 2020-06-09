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09 июня 2020, вторник, 23:49 257
Транспорт 2020-06-09T23:51:07+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" с 12 июня запускает еще один поезд дальнего следования

"Укрзализныця" с 12 июня запускает еще один поезд дальнего следования

Надежда Комендантова
Укрзализныця, Скоростной поезд, Шостка, ослабление карантина
Поезд.
Поезд.

Акционерное общество "Укрзализныця", которое недавно запустила поезда дальнего следования, решило возобновить курсирование поезда "Киев - Шостка" с 12 июня и увеличило периодичность курсирования 4 поездов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци", передают Українськi Новини.

"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на один поезд дальнего следования - № 774/773 "Киев - Шостка", который возобновит курсирование с 12 июня", - говорится в нем.

Указано, что в целом уже можно приобрести проездные документы на 36 поездов дальнего следования.

Также увеличена периодичность курсирования 4 поездов.

Чаще будут курсировать такие поезда: "Киев - Лисичанск", "Днипро - Одесса", "Киев - Бердянск" и "Киев - Покровск".

Эти поезда будут курсировать ежедневно, тогда как ранее курсировали через день.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Согласно сообщению, для возобновления курсирования пассажирских поездов "Укрзализныця" учла рекомендации Министерства здравоохранения.

В одном купе будут находиться не более 2 человек.

"По плацкартным вагонам: в продаже будут присутствовать билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место. Поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усилена обработка постельного белья во время стирки. Проводники каждый час во время рейса проводят уборку: моют санузлы, пол в салоне вагона, протирают поручни, дверные ручки, кнопки и т. д. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. В вагонах размещены рекомендационные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр", - добавлено в сообщении.

Указано, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.

Временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия.

"Кипяток при необходимости будет предоставляться пассажирам в собственную посуду. О дальнейшем возобновлении движения поездов и открытии продажи билетов будет сообщено дополнительно", - добавлено в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, После того, как железнодорожное сообщение в Украине восстановят, в поездах "Укрзализницы" станут чаще мыть вагоны, а от продажи чая и кофе пассажиров откажутся.

Также "Укрзализныця" будет продавать билеты за 90 суток до даты отправления поезда.

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