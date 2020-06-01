В Украине возобновили ж/д перевозки дальнего сообщения

С сегодняшнего дня, 1 июня, в рамках ослабления карантина в Украине возобновляются железнодорожные перевозки. В частности, запускаются первые поезда дальнего следования. Так, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий ранее опубликовал карту запущенных направлений. 1 июня продажа проездных документов может осуществляться сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше. Так, будут запущены поезда "Интерсити" по следующим направлениям: Киев – Харьков; Киев – Одесса; Киев – Константиновка; Киев – Запорожье; Киев – Покровск. Обычные поезда дальнего следования поедут по направлениям: Киев – Кривой Рог; Одесса – Харьков; Лисичанск – Киев; Днепр – Одесса; Харьков – Киев; Киев – Одесса; Киев – Кременчуг; Киев – Новоалексеевка; Киев – Константивнока; Киев – Мариуполь; Киев – Запорожье; Киев – Бердянск; Киев – Покровск; Киев – Херсон; Кривой Рог – Киев; Днепр – Киев; Сумы – Киев \/ Винница; Киев – Черкассы; Киев – Шостка; Киев – Кропивницкий. В "Укрзализныце" опубликовали видео отправления первого поезда из Киева в Константиновку. Как сообщали Українські Новини, акционерное общество "Укрзализныця" откроет продажу билетов за 90 суток до даты отправления поезда с июня в то время. Также в "Укрзализнице" заявили о намерении возобновить курсирование 214 пригородных поездов в 10 областях с 1 июня.