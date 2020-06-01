В Украине возобновили ж/д перевозки дальнего сообщения

С сегодняшнего дня, 1 июня, в рамках ослабления карантина в Украине возобновляются железнодорожные перевозки.

В частности, запускаются первые поезда дальнего следования.

Так, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий ранее опубликовал карту запущенных направлений. 1 июня продажа проездных документов может осуществляться сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше.

Так, будут запущены поезда "Интерсити" по следующим направлениям:

Киев – Харьков;

Киев – Одесса;

Киев – Константиновка;

Киев – Запорожье;

Киев – Покровск.

Обычные поезда дальнего следования поедут по направлениям:

Киев – Кривой Рог;

Одесса – Харьков;

Лисичанск – Киев;

Днепр – Одесса;

Харьков – Киев;

Киев – Одесса;

Киев – Кременчуг;

Киев – Новоалексеевка;

Киев – Константивнока;

Киев – Мариуполь;

Киев – Запорожье;

Киев – Бердянск;

Киев – Покровск;

Киев – Херсон;

Кривой Рог – Киев;

Днепр – Киев;

Сумы – Киев / Винница;

Киев – Черкассы;

Киев – Шостка;

Киев – Кропивницкий.

В "Укрзализныце" опубликовали видео отправления первого поезда из Киева в Константиновку.

Как сообщали Українські Новини, акционерное общество "Укрзализныця" откроет продажу билетов за 90 суток до даты отправления поезда с июня в то время.

Также в "Укрзализнице" заявили о намерении возобновить курсирование 214 пригородных поездов в 10 областях с 1 июня.