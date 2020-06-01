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01 июня 2020, понедельник, 08:40 35 Карта
Общество 2020-06-01T08:43:19+03:00
Українські Новини
В Украине возобновили ж/д перевозки дальнего сообщения

В Украине возобновили ж/д перевозки дальнего сообщения

Анна Рудык
Карантин, Укрзализныця, Билеты на поезда, карантин в Украине, ослабление карантина

С сегодняшнего дня, 1 июня, в рамках ослабления карантина в Украине возобновляются железнодорожные перевозки.

В частности, запускаются первые поезда дальнего следования.

Так, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий ранее опубликовал карту запущенных направлений. 1 июня продажа проездных документов может осуществляться сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше.

Так, будут запущены поезда "Интерсити" по следующим направлениям:

  • Киев – Харьков;
  • Киев – Одесса;
  • Киев – Константиновка;
  • Киев – Запорожье;
  • Киев – Покровск.

Обычные поезда дальнего следования поедут по направлениям:

  • Киев – Кривой Рог;
  • Одесса – Харьков;
  • Лисичанск – Киев;
  • Днепр – Одесса;
  • Харьков – Киев;
  • Киев – Одесса;
  • Киев – Кременчуг;
  • Киев – Новоалексеевка;
  • Киев – Константивнока;
  • Киев – Мариуполь;
  • Киев – Запорожье;
  • Киев – Бердянск;
  • Киев – Покровск;
  • Киев – Херсон;
  • Кривой Рог – Киев;
  • Днепр – Киев;
  • Сумы – Киев / Винница;
  • Киев – Черкассы;
  • Киев – Шостка;
  • Киев – Кропивницкий.

В "Укрзализныце" опубликовали видео отправления первого поезда из Киева в Константиновку.

Как сообщали Українські Новини, акционерное общество "Укрзализныця" откроет продажу билетов за 90 суток до даты отправления поезда с июня в то время.

Также в "Укрзализнице" заявили о намерении возобновить курсирование 214 пригородных поездов в 10 областях с 1 июня.

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