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09 июня 2020, вторник, 15:24 237
Общество 2020-06-09T15:25:17+03:00
Українські Новини
Зеленский предлагает вынести на всеукраинский референдум вопрос изменения территории Украины

Зеленский предлагает вынести на всеукраинский референдум вопрос изменения территории Украины

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Всеукраинский референдум, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде разрешить вынесение вопроса изменения территории Украины на всеукраинский референдум.

Соответствующий законопроект № 3612 зарегистрирован в парламенте 9 июня, передают Українськi Новини.

В тексте законопроекта понятие "всеукраинский референдум" трактуется как форма непосредственной демократии в Украине, способ осуществления власти непосредственно украинским народом, заключающийся в принятии (утверждении) гражданами Украины решений путем голосования в порядке, установленном Конституцией и, в случае принятия, данным законом.

При этом всеукраинский референдум проводится путем тайного голосования и на него могут выноситься вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции, вопросы общегосударственного значения, вопросы об изменении территории Украины, а также о прекращении действия законов Украины или отдельных его положений.

В законопроекте отмечается, что результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме не нуждаются в утверждении каким-либо государственным органом, а решение, принятое на таком референдуме, может быть изменено только путем всеукраинского референдума не ранее, чем через 3 года со дня его принятия.

Предусматривается, что всеукраинский референдум не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами.

При этом подготовка и проведение всеукраинского референдума осуществляются публично и открыто, для чего Центральная избирательная комиссия, комиссии по всеукраинскому референдуму в соответствии со своими полномочиями обнародуют сведения о своем составе, местонахождении и режиме работы, об образовании округов всеукраинского референдума и участков, которые обеспечивают возможность ознакомления граждан со списками избирателей, и обнародуют результаты всеукраинского референдума.

Процесс всеукраинского референдума начинается на следующий день после дня опубликования указа Президента или постановления парламента, а завершается - через 15 дней после дня официального объявления ЦИКом результатов всеукраинского референдума.

Референдум об утверждении изменений в Конституцию назначается Президентом не позднее, чем на 15 день со дня получения принятого Радой соответствующего закона и после издания указа определяется дата его проведения, которая является последним воскресеньем 60-дневного срока со дня издания указа.

Указ также содержит сформулированный вопрос, который выносится на всеукраинский референдум и прилагается принятый парламентом законопроект об изменениях в соответствующие разделы Конституции.

Референдум относительно изменения территории Украины будет назначаться парламентом после подписания Президентом соответствующего закона на последнее воскресенье 60-дневного срока со дня принятия, а референдум по народной инициативе провозглашается указом Президента и назначается на последнее воскресенье 60-дневного срока со дня издания указа.

Всеукраинский референдум по народной инициативе провозглашается по требованию не менее 3 млн имеющих право голоса граждан при условии, что подписи относительно назначения референдума собраны не менее чем в двух третях административно-территориальных единиц, указанных в части второй ст.133 Конституции и не менее чем по 100 тыс. подписей в каждой из них.

Инициативная группа всеукраинского референдума по народной инициативе образуется на собрании граждан Украины, в котором принимает участие не менее 300 избирателей, организаторы должны не менее чем за 5 дней уведомить ЦИК о дате, месте и времени проведения такого собрания, а ЦИК направляет на собрание своего представителя для фиксации факта проведения собрания.

Отмечается, что вопрос всеукраинского референдума должен излагаться предложением в форме вопросительного предложения, предлагающего избирателю четкие ответы "да" или "нет" и иметь четкую и понятную формулировку, не допускать различных толкований.

Всеукраинский референдум не может назначаться (провозглашаться) или проводиться в случае введения в стране или отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения.

Контроль за соответствием Конституции вынесенного на референдум вопроса осуществляет Конституционный Суд по обращению субъекта права на конституционное обращение или представление.

В ходе рассмотрения КС таких представлений процесс провозглашения референдума останавливается, а КС в течение 30 календарных дней с момента обращения представляет свои выводы о конституционности соответствующего вопроса.

Утвержденный на всеукраинском референдуме закон, который предусматривает внесение изменений в разделы I, III, XIII Конституции и закон о ратификации международного договора, предусматривающий изменение территории Украины, вступает в силу через 10 дней после дня его официального обнародования, но не ранее дня его официального опубликования.

Документом также предлагается расширить круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в ЦИКе как сторонники или оппоненты вопроса всеукраинского референдума.

Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, которые зарегистрированы в ЦИК.

Законопроектом также определяется возможность введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований.

В законопроекте предусмотрено, что вопросы электронных процедур в процессе всеукраинского референдума будут осуществляться в порядке, определенном законом.

Для обеспечения организации и проведения всеукраинского референдума законопроектом предусмотрено создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.

Нормы о введении процедур электронных голосований должны вступить в силу с началом работы автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования после принятия соответствующего решения ЦИКом и его обнародования в газете "Голос Украины" и на официальном вебсайте ЦИКа.

Всеукраинский референдум проводится за средства государственного бюджета, а единая смета расходов для подготовки и проведения такого референдума утверждается ЦИКом.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле 2018 года Конституционный Суд признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме.

Председатель Рады Дмитрий Разумков прогнозирует рассмотрение парламентом законопроекта о всеукраинском референдуме до конца 3-й сессии, 17 июля.

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