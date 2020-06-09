Зеленский предлагает вынести на всеукраинский референдум вопрос изменения территории Украины

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде разрешить вынесение вопроса изменения территории Украины на всеукраинский референдум.

Соответствующий законопроект № 3612 зарегистрирован в парламенте 9 июня, передают Українськi Новини.

В тексте законопроекта понятие "всеукраинский референдум" трактуется как форма непосредственной демократии в Украине, способ осуществления власти непосредственно украинским народом, заключающийся в принятии (утверждении) гражданами Украины решений путем голосования в порядке, установленном Конституцией и, в случае принятия, данным законом.

При этом всеукраинский референдум проводится путем тайного голосования и на него могут выноситься вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции, вопросы общегосударственного значения, вопросы об изменении территории Украины, а также о прекращении действия законов Украины или отдельных его положений.

В законопроекте отмечается, что результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме не нуждаются в утверждении каким-либо государственным органом, а решение, принятое на таком референдуме, может быть изменено только путем всеукраинского референдума не ранее, чем через 3 года со дня его принятия.

Предусматривается, что всеукраинский референдум не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами.

При этом подготовка и проведение всеукраинского референдума осуществляются публично и открыто, для чего Центральная избирательная комиссия, комиссии по всеукраинскому референдуму в соответствии со своими полномочиями обнародуют сведения о своем составе, местонахождении и режиме работы, об образовании округов всеукраинского референдума и участков, которые обеспечивают возможность ознакомления граждан со списками избирателей, и обнародуют результаты всеукраинского референдума.

Процесс всеукраинского референдума начинается на следующий день после дня опубликования указа Президента или постановления парламента, а завершается - через 15 дней после дня официального объявления ЦИКом результатов всеукраинского референдума.

Референдум об утверждении изменений в Конституцию назначается Президентом не позднее, чем на 15 день со дня получения принятого Радой соответствующего закона и после издания указа определяется дата его проведения, которая является последним воскресеньем 60-дневного срока со дня издания указа.

Указ также содержит сформулированный вопрос, который выносится на всеукраинский референдум и прилагается принятый парламентом законопроект об изменениях в соответствующие разделы Конституции.

Референдум относительно изменения территории Украины будет назначаться парламентом после подписания Президентом соответствующего закона на последнее воскресенье 60-дневного срока со дня принятия, а референдум по народной инициативе провозглашается указом Президента и назначается на последнее воскресенье 60-дневного срока со дня издания указа.

Всеукраинский референдум по народной инициативе провозглашается по требованию не менее 3 млн имеющих право голоса граждан при условии, что подписи относительно назначения референдума собраны не менее чем в двух третях административно-территориальных единиц, указанных в части второй ст.133 Конституции и не менее чем по 100 тыс. подписей в каждой из них.

Инициативная группа всеукраинского референдума по народной инициативе образуется на собрании граждан Украины, в котором принимает участие не менее 300 избирателей, организаторы должны не менее чем за 5 дней уведомить ЦИК о дате, месте и времени проведения такого собрания, а ЦИК направляет на собрание своего представителя для фиксации факта проведения собрания.

Отмечается, что вопрос всеукраинского референдума должен излагаться предложением в форме вопросительного предложения, предлагающего избирателю четкие ответы "да" или "нет" и иметь четкую и понятную формулировку, не допускать различных толкований.

Всеукраинский референдум не может назначаться (провозглашаться) или проводиться в случае введения в стране или отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения.

Контроль за соответствием Конституции вынесенного на референдум вопроса осуществляет Конституционный Суд по обращению субъекта права на конституционное обращение или представление.

В ходе рассмотрения КС таких представлений процесс провозглашения референдума останавливается, а КС в течение 30 календарных дней с момента обращения представляет свои выводы о конституционности соответствующего вопроса.

Утвержденный на всеукраинском референдуме закон, который предусматривает внесение изменений в разделы I, III, XIII Конституции и закон о ратификации международного договора, предусматривающий изменение территории Украины, вступает в силу через 10 дней после дня его официального обнародования, но не ранее дня его официального опубликования.

Документом также предлагается расширить круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в ЦИКе как сторонники или оппоненты вопроса всеукраинского референдума.

Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, которые зарегистрированы в ЦИК.

Законопроектом также определяется возможность введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований.

В законопроекте предусмотрено, что вопросы электронных процедур в процессе всеукраинского референдума будут осуществляться в порядке, определенном законом.

Для обеспечения организации и проведения всеукраинского референдума законопроектом предусмотрено создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.

Нормы о введении процедур электронных голосований должны вступить в силу с началом работы автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования после принятия соответствующего решения ЦИКом и его обнародования в газете "Голос Украины" и на официальном вебсайте ЦИКа.

Всеукраинский референдум проводится за средства государственного бюджета, а единая смета расходов для подготовки и проведения такого референдума утверждается ЦИКом.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле 2018 года Конституционный Суд признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме.

Председатель Рады Дмитрий Разумков прогнозирует рассмотрение парламентом законопроекта о всеукраинском референдуме до конца 3-й сессии, 17 июля.