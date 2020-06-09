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09 июня 2020, вторник, 17:00 107
Силовые структуры 2020-06-09T17:02:57+03:00
Українські Новини
Генпрокурор Венедиктова против легализации оружия

Генпрокурор Венедиктова против легализации оружия

Валерия Драгомирова
Легализация оружия, Ирина Венедиктова, Офис Генпрокурора
Ирина Венедиктова. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Ирина Венедиктова. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая пожаловалась на маленькую зарплату, не поддерживает идею легализации огнестрельного оружия.

Об этом она сообщила в интервью Українським Новинам.

"Я против легализации", - сказала Венедиктова.

По ее мнению, в стране и так очень много оружия и, наоборот, необходимо что-то с этим делать.

"Я считаю, что монополия на силу должна быть исключительно у государства", - заверила генпрокурор.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский в ответ на электронную петицию о законодательном унормировании обращения в государстве оружия, в том числе короткоствольного, и права на его применение в целях защиты заявил, что считает легализацию преждевременной.

Ранее Ирина Венедиктова заявила, что не получала предложений о взятке, так как такие люди не хотят себя ставить в глупое положение.

Кроме того, Венедиктова призналась, что "съест" всю свою финансовую подушку из-за небольшой зарплаты. Генпрокурор намерена использовать финансовые запасы, которые у нее есть.

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