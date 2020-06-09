Генпрокурор Венедиктова против легализации оружия

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая пожаловалась на маленькую зарплату, не поддерживает идею легализации огнестрельного оружия.

Об этом она сообщила в интервью Українським Новинам.



"Я против легализации", - сказала Венедиктова.



По ее мнению, в стране и так очень много оружия и, наоборот, необходимо что-то с этим делать.



"Я считаю, что монополия на силу должна быть исключительно у государства", - заверила генпрокурор.



Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский в ответ на электронную петицию о законодательном унормировании обращения в государстве оружия, в том числе короткоствольного, и права на его применение в целях защиты заявил, что считает легализацию преждевременной.



Ранее Ирина Венедиктова заявила, что не получала предложений о взятке, так как такие люди не хотят себя ставить в глупое положение.



Кроме того, Венедиктова призналась, что "съест" всю свою финансовую подушку из-за небольшой зарплаты. Генпрокурор намерена использовать финансовые запасы, которые у нее есть.