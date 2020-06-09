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09 июня 2020, вторник, 17:02 152
Силовые структуры 2020-06-09T17:05:15+03:00
Українські Новини
Смерть депутата Рады Давыденко расследуют как самоубийство, — Венедиктова

Смерть депутата Рады Давыденко расследуют как самоубийство, — Венедиктова

Кира Молчанова
Верховная Рада, Самоубийство, Депутат, Суицид, Давыденко, Ирина Венедиктова, Валерий Давыденко, Венедиктова, смерть депутата
Валерий Давыденко. Фото: nashkray.org
Валерий Давыденко. Фото: nashkray.org

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что основной версией смерти депутата Верховной Рады Валерия Давыденко (группа "Довіра") является самоубийство.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

"Основной версией на данный момент остается самоубийство", - сказала генпрокурор.

При этом, по ее словам, не отбрасываются и другие версии.

Венедиктова уверена, что ответ на все вопросы даст следствие.

Как сообщали Українськi Новини, Национальная полиция и Офис генпрокурора открыли уголовное производство по факту смерти депутата Верховной Рады Валерия Давыденко.

Депутат Верховной Рады Валерий Давыденко (группа "Доверие"), которого нашли застреленным в собственном офисе, в апреле задекларировал возвращение ему долга в размере 41,4 млн гривен.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила промежуточные выборы в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область), избранный в котором депутат Верховной Рады Валерий Давыденко (группа "Доверие") умер, на день, в который в Украине должны пройти очередные местные выборы - воскресенье, 25 октября.

https://ukranews.com/news/706868-smert-deputata-davydenko-tsik-naznachil-datu-vyborov-v-208-m-okruge

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