ЦИК из-за смерти депутата Давыденко назначил выборы в округе №208 на 25 октября

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила промежуточные выборы в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область), избранный в котором депутат Верховной Рады Валерий Давыденко (группа "Доверие") умер, на день, в который в Украине должны пройти очередные местные выборы - воскресенье, 25 октября.

Соответствующее решение было принято единогласно 16 присутствующими на заседании членами ЦИКа, передают Українськi Новини.

"Было принято решение назначить выборы одновременно с местными", - сказал председатель комиссии Олег Диденко.

В то же время, на данный момент у Центризбиркома недостаточно средств для проведения этих выборов.

Поэтому ЦИК решил официально опубликовать постановление о назначении выборов 26 августа при условии наличия финансирования по состоянию на эту дату.

В таком случае избирательный процесс в округе начнется с 27 августа.

"Мы много дискутировали, и сошлись во мнении, чтобы оптимальным образом воспользоваться практикой, которую ЦИК применял уже неоднократно. Закон позволяет разводить во времени вопрос назначения выборов и публикации соответствующего проекта, после которой начинается непосредственно избирательный процесс", - пояснил Диденко.

По его словам, проведение выборов депутата Рады одновременно с местными выборами позволит сэкономить бюджетные средства.

Всего на проведение выборов в 208-м округе, по подсчетам ЦИКа, необходимо 12 млн гривен.

На данный момент в распоряжении комиссии есть только 1,8 млн на организацию и проведение парламентских выборов.

В то же время, если выборы в округе провести вместе с местными, то на работу участковых комиссий не потребуется 9,2 млн.

Таким образом, для проведения выборов в округе №208 ЦИКу не хватает только 1 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, найденный возле погибшего депутата Давыденко пистолет принадлежал ему лично.

Тем временем правоохранительные органы проверяют версию самоубийства депутата Рады Давыденко, а также смерть депутата расследуют как убийство.