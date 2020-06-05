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05 июня 2020, пятница, 17:07 52
Экономика 2020-06-05T18:15:02+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке укрепилась перед длинными выходными

Гривна на межбанке укрепилась перед длинными выходными

Валерия Драгомирова
Курс гривны, Доллар, Межбанк, курс доллара
Доллар
Доллар

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 5 коп. в пятницу укрепился на 7 коп. до 26,60 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,62-26,65 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,60-26,63 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,58-26,61 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,05% с 23,74 UAH/USD до 26,60 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Кроме того, после двухнедельного роста доллар в обменниках падает. Курс продажи понизился на 24,47 копеек, а курс покупки понизился на 22,29 копеек.

Тем временем Национальный банк повысил курс гривны на длинные выходные 5-8 июня на 5,91 коп. до 26,6953 UAH/USD. 

Средний курс покупки евро повысился на 32,18 коп. до 29,6349 UAH/EUR.

 

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