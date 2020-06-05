Гривна на межбанке укрепилась перед длинными выходными

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 5 коп. в пятницу укрепился на 7 коп. до 26,60 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,62-26,65 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,60-26,63 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,58-26,61 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,05% с 23,74 UAH/USD до 26,60 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Кроме того, после двухнедельного роста доллар в обменниках падает. Курс продажи понизился на 24,47 копеек, а курс покупки понизился на 22,29 копеек.



Тем временем Национальный банк повысил курс гривны на длинные выходные 5-8 июня на 5,91 коп. до 26,6953 UAH/USD.



Средний курс покупки евро повысился на 32,18 коп. до 29,6349 UAH/EUR.