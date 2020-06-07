За прошедшую неделю курс доллара в Украине снизился

С 29 мая по 5 июня курс продажи наличного доллара после укрепления гривны в четверг в обменных пунктах киевских банков после двухнедельного роста понизился на 24,47 коп. до 26,7943 UAH/USD, курс покупки понизился на 22,29 коп. до 26,5479 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 32,18 коп. до 29,6349 UAH/EUR, курс продажи повысился на 35,66 коп. до 30,2445 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 5 июня 26,5479 26,7943 29,6349 30,2445 3,3400 3,9100 По сравнению с 29 мая -0,2229 -0,2447 0,3218 0,3566 0,1000 0,0400

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Кроме того, в Украине после двухнедельного роста доллар в обменниках падает. Курс продажи понизился на 24,47 копеек, а курс покупки понизился на 22,29 копеек.



Тем временем Национальный банк повысил курс гривны на длинные выходные 5-8 июня на 5,91 коп. до 26,6953 UAH/USD.